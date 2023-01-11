涉將2歲兒關廁所餓死母判8年 嘉檢拘提入監
嘉義縣林姓女子被控2018年遺棄2歲兒子，去年台北地院依故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪判林女8年徒刑，案經上訴駁回定讞，因傳喚執行未到案，嘉義警方今天前往住處拘提到案，嘉義地檢署送嘉義看守所服刑。
2018年間一名2歲男童餓死在廁所裡，身上還沾滿排泄物，檢警勘驗現場，發現男童全裸、四肢僵硬蜷縮，陳屍在1坪大廁所地板，身上沾有糞尿，體重不到6公斤。經檢察官相驗，男童明顯營養不良，骨瘦如柴。
檢警調查，男童的林姓生母有輕度智能障礙，家境及身心狀況都不佳，曾未婚生育2名子女，女兒2017年8月因早產、出生71天就死亡，2歲男童發展遲緩，原由在嘉義的林女的母親照料。
林女胞兄2018年9月北上把男童也帶到台北，借宿在林女及蕭姓男友同居住處。平常林女只給男童吃她和男友吃剩的麵包，只要孩子吵鬧，就被關進廁所，曾經3天沒餵小孩吃東西，因疏於照顧導致營養不良，讓男童活活餓死。
檢警發現，平時在台北市中山區酒店上班的林女，賺的錢都供養蕭，2人花費全由林女支付。檢方認為，蕭明知林女要撫養小孩，卻時常把林女帶出門吃喝玩樂，導致林女沒錢、沒時間照顧小孩，認定他對男童的死也有責任，為遺棄致死罪幫助犯。
台北地檢署依遺棄致死等罪起訴林女，台北地院依遺棄致人於死罪，判林女8年徒刑；依妨害幼童發育罪判林女胞兄3年、蕭男2年徒刑；二審台灣高等法院於去年7月間駁回上訴，維持3人刑度，去年8月判刑定讞。
台北地檢署去年10月間傳喚林女到案執行，不過，林女並沒有如期到案，因林女戶籍地點在嘉義縣太保市，去年12月間囑託嘉義地檢署執行，不過，林女仍未到案，警方於今天前往林女住處拘提到案，並移送嘉義地檢署，下午先送往嘉義看守所服刑。
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