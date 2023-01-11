快訊

明起28度高溫持續到周六 這天起氣溫溜滑梯陡降

紅字狂標33處「一模一樣」論文內容 余正煌律師：抄襲事實非常明顯

傳巴布亞紐幾內亞關駐台機構 外交部：僅更名調整

涉將2歲兒關廁所餓死母判8年 嘉檢拘提入監

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣林姓女子被控2018年遺棄2歲兒子，去年台北地院依故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪判林女8年徒刑，案經上訴駁回定讞，因傳喚執行未到案，嘉義警方今天前往住處拘提到案，嘉義地檢署送嘉義看守所服刑。

2018年間一名2歲男童餓死在廁所裡，身上還沾滿排泄物，檢警勘驗現場，發現男童全裸、四肢僵硬蜷縮，陳屍在1坪大廁所地板，身上沾有糞尿，體重不到6公斤。經檢察官相驗，男童明顯營養不良，骨瘦如柴。

檢警調查，男童的林姓生母有輕度智能障礙，家境及身心狀況都不佳，曾未婚生育2名子女，女兒2017年8月因早產、出生71天就死亡，2歲男童發展遲緩，原由在嘉義的林女的母親照料。

林女胞兄2018年9月北上把男童也帶到台北，借宿在林女及蕭姓男友同居住處。平常林女只給男童吃她和男友吃剩的麵包，只要孩子吵鬧，就被關進廁所，曾經3天沒餵小孩吃東西，因疏於照顧導致營養不良，讓男童活活餓死。

檢警發現，平時在台北市中山區酒店上班的林女，賺的錢都供養蕭，2人花費全由林女支付。檢方認為，蕭明知林女要撫養小孩，卻時常把林女帶出門吃喝玩樂，導致林女沒錢、沒時間照顧小孩，認定他對男童的死也有責任，為遺棄致死罪幫助犯。

台北地檢署依遺棄致死等罪起訴林女，台北地院依遺棄致人於死罪，判林女8年徒刑；依妨害幼童發育罪判林女胞兄3年、蕭男2年徒刑；二審台灣高等法院於去年7月間駁回上訴，維持3人刑度，去年8月判刑定讞。

台北地檢署去年10月間傳喚林女到案執行，不過，林女並沒有如期到案，因林女戶籍地點在嘉義縣太保市，去年12月間囑託嘉義地檢署執行，不過，林女仍未到案，警方於今天前往林女住處拘提到案，並移送嘉義地檢署，下午先送往嘉義看守所服刑。

林姓女子涉嫌虐死2歲兒子，因未到案執行，嘉義地檢署拘提到案送看守所服刑。圖／本報資料照片
林姓女子涉嫌虐死2歲兒子，因未到案執行，嘉義地檢署拘提到案送看守所服刑。圖／本報資料照片

嘉義

延伸閱讀

母將2歲子關廁所餓死遭重判 嘉檢拘提入監

高雄格鬥賽一拳打倒對手進加護病房 「男主角」到案吐7字

台南正副議長賄選疑雲 關鍵人物林士傑上午拘提到案

不想入監1年8個月！新北男從汐止逃至中壢 元旦睡夢中被逮

相關新聞

余正煌臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎」律師：他確實承受一些壓力

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳林智堅出庭，余正煌昨深夜在臉書發...

酒駕到傾家蕩產房地被查封 執行署緊追替國庫討回25萬

台中張姓男子酒駕前科累累，曾因此入獄，但服刑出監後又接連酒駕拒測、駕車肇事，累計挨罰近25萬元罰鍰沒繳清，行政執行署台中...

紅字狂標33處「一模一樣」論文內容 余正煌律師：抄襲事實非常明顯

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序；余正...

槍殺小黃司機判決三度逆轉 林金貴等了16年終獲判無罪確定

男子林金貴16年前被控槍殺王姓計程車司機判無期徒刑定讞而入獄9年，因一張案發前兩個月拍攝的短髮大頭照，再審獲判無罪，但再...

論文抄襲官司戰開打 林智堅律師反批「是余正煌侵害著作權」

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序，林智...

火力全開！余正煌整理33點林智堅涉抄襲處庭呈法官

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，據悉，余正煌除了將委由律師力陳自己遭政治明星無端捲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。