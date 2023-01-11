快訊

明起28度高溫持續到周六 這天起氣溫溜滑梯陡降

紅字狂標33處「一模一樣」論文內容 余正煌律師：抄襲事實非常明顯

傳巴布亞紐幾內亞關駐台機構 外交部：僅更名調整

6歲童被保母呼巴掌爆血 已賠7萬母上訴再索20萬遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子是6歲陳姓男童的保母，不過2020年間照護男童時，因林女二度接到陳母催促電話，加上男童在車內哭鬧不止，因而出手毆打男童嘴巴，當場流血，林女因傷害案遭判拘役45天，民事賠償7萬元，陳母上訴索償20萬元，但二審認定無理由駁回，全案確定。

判決指出，林姓女子是6歲陳姓男童的保母，2019年間接受陳母委託，在平日晚間及假日上班時間，照顧男童，2020年2月8日，林女與其女兒、女婿及男童，前往雲林縣的娘家聚會，但下午時，即接獲陳母電話，告知要帶陳去買玩具。

林女隨即帶男童要返回台中，途中林女再度接到陳母催促的電話，二人發生口角後，因男童在車內哭鬧不止，林女一氣之下，徒手毆打男童的嘴巴，造成男童嘴唇挫傷、牙齦流血的傷勢。

一審審理後，認定林女對兒童犯傷害罪，犯行明確，判拘役45天，全案經上訴後，判決確定，另外民事部分，陳母要求林女需賠她與兒子，各40萬、30萬元，但一審僅認定賠償7萬元合理。

陳母上訴二審後，以案發後需要照顧兒子，造成工作損失，罹患憂鬱症，以及兒子在案發後有心靈創傷，要求林女再賠她與兒子各10萬元，總計20萬元。

二審審酌，男童傷勢不重，也沒有證據顯示案發後，母子互動、情感有何完全剝奪或重大妨礙的狀況，另外照顧男童與工作損失無因果關係，求償金額以7萬元為合理，上訴無理由，駁回上訴，全案確定。

台中市6歲男童遭林姓保母毆打，一審判賠7萬，陳母上訴二審再求償20萬元，台中高分院駁回。圖／本報資料照
台中市6歲男童遭林姓保母毆打，一審判賠7萬，陳母上訴二審再求償20萬元，台中高分院駁回。圖／本報資料照

兒子

延伸閱讀

槍殺小黃司機判決三度逆轉 林金貴等了16年終獲判無罪確定

睡不飽很慘！他「做這行」拒絕半夜起床顧小孩 妻怨不公平

確診隔離卻外出 還發生車禍 被判拘役30日

立委蘇震清涉貪遭重判 自訴女書記官變造證據 高院駁回

相關新聞

余正煌臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎」律師：他確實承受一些壓力

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳林智堅出庭，余正煌昨深夜在臉書發...

酒駕到傾家蕩產房地被查封 執行署緊追替國庫討回25萬

台中張姓男子酒駕前科累累，曾因此入獄，但服刑出監後又接連酒駕拒測、駕車肇事，累計挨罰近25萬元罰鍰沒繳清，行政執行署台中...

紅字狂標33處「一模一樣」論文內容 余正煌律師：抄襲事實非常明顯

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序；余正...

槍殺小黃司機判決三度逆轉 林金貴等了16年終獲判無罪確定

男子林金貴16年前被控槍殺王姓計程車司機判無期徒刑定讞而入獄9年，因一張案發前兩個月拍攝的短髮大頭照，再審獲判無罪，但再...

論文抄襲官司戰開打 林智堅律師反批「是余正煌侵害著作權」

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序，林智...

火力全開！余正煌整理33點林智堅涉抄襲處庭呈法官

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，據悉，余正煌除了將委由律師力陳自己遭政治明星無端捲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。