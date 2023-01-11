6歲童被保母呼巴掌爆血 已賠7萬母上訴再索20萬遭駁

台中市林姓女子是6歲陳姓男童的保母，不過2020年間照護男童時，因林女二度接到陳母催促電話，加上男童在車內哭鬧不止，因而出手毆打男童嘴巴，當場流血，林女因傷害案遭判拘役45天，民事賠償7萬元，陳母上訴索償20萬元，但二審認定無理由駁回，全案確定。

判決指出，林姓女子是6歲陳姓男童的保母，2019年間接受陳母委託，在平日晚間及假日上班時間，照顧男童，2020年2月8日，林女與其女兒、女婿及男童，前往雲林縣的娘家聚會，但下午時，即接獲陳母電話，告知要帶陳去買玩具。

林女隨即帶男童要返回台中，途中林女再度接到陳母催促的電話，二人發生口角後，因男童在車內哭鬧不止，林女一氣之下，徒手毆打男童的嘴巴，造成男童嘴唇挫傷、牙齦流血的傷勢。

一審審理後，認定林女對兒童犯傷害罪，犯行明確，判拘役45天，全案經上訴後，判決確定，另外民事部分，陳母要求林女需賠她與兒子，各40萬、30萬元，但一審僅認定賠償7萬元合理。

陳母上訴二審後，以案發後需要照顧兒子，造成工作損失，罹患憂鬱症，以及兒子在案發後有心靈創傷，要求林女再賠她與兒子各10萬元，總計20萬元。