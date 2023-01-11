槍殺小黃司機判決三度逆轉 林金貴等了16年終獲判無罪確定

男子林金貴16年前被控槍殺王姓計程車司機判無期徒刑定讞而入獄9年，因一張案發前兩個月拍攝的短髮大頭照，再審獲判無罪，但再審更一審又判無期徒刑，仍被最高法院撤銷，再審更二審再度逆轉判決林金貴無罪，最高法院今駁回檢方上訴，全案確定。

2007年5月9日晚間，林金貴被控在高雄鳳山坐上王姓計程車司機的車後，疑在車上與王爆發衝突，林從後座開槍，王頭部中彈，送醫急救後不治，一審至最高法院都認為林金貴涉嫌殺人，判他無期徒刑定讞。

林金貴入獄後喊冤，他的胞姊找出一張他在案發前2個月，於照相館拍攝的短髮大頭照，經與案發現場監視器比對後，佐證林金貴與凶嫌不同人，2017年聲請再審成功，2018年8月7日，高雄高分院再審改判無罪，被最高法院撤銷發回更審。

再審更一審依據證人說法，認為林金貴擁槍，且蓄留長髮，另大頭照光碟也非原始檔，只能證明燒錄時間為案發前兩個月，但拍照時間不排除更早，認定林是凶手，再度改判林金貴無期徒刑。判決仍被撤銷。

最高法院認為以林金貴有無審判外自白、目擊證人是否形成記憶汙染而有錯誤指認的可能、監視器照片和林金貴照片比對、鑑定，認為林非凶嫌的可能性高，及林金貴接受警方測謊無不實反應，為何不足以作為有利林的證明等9項理由，撤銷發回更審。

高雄高分院更二審認為，林金貴3月到相館拍攝半身照，髮長都在耳上，按頭髮生長速率，5月案發時頭髮不可能長到凶嫌長度；且目擊證人於案發後五個月才指認林為凶手，不符指認程序，認定林金貴不是凶嫌，判決無罪。

檢方再度上訴，最高法院今認為檢方未能提出客觀跡證證明林金貴有出現在案發現場，且提出不利林金貴的證據，也被再審更二審調查有諸多嚴重瑕疵、內容不實，不能作為定罪的依據。