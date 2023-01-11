快訊

對等報復！大陸宣布暫停韓日入境簽證、過境免簽

林智堅論文官司戰辯「沒動機抄襲」 委任律師反批：余正煌侵害著作權

CNN沒講的台海兵推結果 美最多恐損失4艘航艦

母將2歲子關廁所餓死遭重判 嘉檢拘提入監

中央社／ 嘉義市11日電

嘉義縣林姓女子被控107年遺棄2歲兒子，導致長期處於飢餓後死亡，去年遭重判8年徒刑定讞，因傳喚執行未到案，警方今天前往住處拘提到案，嘉義地檢署送嘉義看守所服刑。

台北市消防局於民國107年11月9日晚間7時獲報，指林森北路附近公寓有救護案，救護人員到場發現，一名2歲男童已無生命跡象，身上無明顯外傷，研判死亡多時，但男童身形異常消瘦，疑營養不良。

檢警調查發現，現年25歲林女有輕度智能障礙，在酒店上班，未婚生下男童後交給其他親友照顧，但自107年8月起，因親友不願繼續照顧，由林女胞兄將男童帶到台北給林女扶養，林女胞兄也住在林女租屋處。

檢方指出，林女及胞兄將男童關在廁所內，男童因飢餓痛苦哭鬧時，2人則斥喝、毆打男童。同年9月間，林女在網路上認識蕭姓男子，邀蕭男同居，3人繼續共同凌虐男童，直到林女胞兄、蕭男同年10月間先後離開林女租屋處。

檢方表示，林女隨後長期將男童單獨留置在租屋處，未提供適當食物、照護及救助，蕭男知道這種狀況，對男童不施予援手，反而每天找林女外出遊玩、吃喝不歸，花林女的錢，進而造成男童狀況持續惡化，最終死亡。男童生長發育遲緩，身高及體重皆處於同年紀3%以下，尤其體重僅5.735公斤。

台北地檢署依遺棄致死等罪起訴林女，一審台北地院依遺棄致人於死罪，判林女8年徒刑；依妨害幼童發育罪判林女胞兄3年、蕭男2年徒刑；案經上訴，二審台灣高等法院於去年7月間駁回上訴，維持3人刑度，並於去年8月下旬判刑定讞。

台北地檢署依法於去年10月間傳喚林女到案執行，不過，林女並沒有如期到案，因林女戶籍地點在嘉義縣太保市，去年12月間囑託嘉義地檢署執行，不過，林女仍未到案，警方於今天前往林女住處拘提到案，並移送嘉義地檢署，下午則先送往嘉義看守所服刑。

嘉義 公寓

延伸閱讀

立委蘇震清涉貪遭重判 自訴女書記官變造證據 高院駁回

立院三讀兒少性剝削條例 無正當理由持有性影像重判1年

資深律師扮司法黃牛掰可買通法官 詐30萬重判3年定讞

少年欠債8千元遭車輾手掌、草梗塞肛門凌虐 嫌犯全部重判得坐牢

相關新聞

論文抄襲官司戰開打 林智堅律師反批「是余正煌侵害著作權」

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序，林智...

火力全開！余正煌整理33點林智堅涉抄襲處庭呈法官

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，據悉，余正煌除了將委由律師力陳自己遭政治明星無端捲...

影／論文案開庭場面混亂 林智堅怨媒體「勾到我的手了」

調查局調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，林智堅在律師及助理陪同下親自出庭，但由於林智...

余正煌發文「要戰就來」 傳與考績乙等、轉調內勤有關

調查局新竹市站調查官余正煌針對台大碩士論文案，向新竹市前市長林智堅自訴違反著作權法，案件今天下午開庭。據了解，調查單位傳...

林智堅現身論文官司戰 辯「我沒有動機抄襲余正煌的論文」

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序，林智...

蕭景田1500萬元交保確定 士檢：持續積極偵辦

前國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，行賄多名里長。士院裁定蕭景田1500萬元交保，高院昨天駁回檢方抗告而確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。