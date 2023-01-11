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林智堅論文官司戰辯「沒動機抄襲」 委任律師反批：余正煌侵害著作權

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論文抄襲官司戰開打 林智堅律師反批「是余正煌侵害著作權」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序，林智堅法庭上稱自己沒有動機抄襲余正煌的論文，沒有認罪的問題，庭後面對大批媒體詢問不發一語上車離開，交由律師說明。

林智堅委任律師蕭雄淋法庭上指出，余正煌選擇提自訴而非告訴，且期間召開記者會利用媒體、網路等炒作新聞、施壓法院，「若是提告訴，造就不起訴了」。

蕭雄淋說，余正煌論文共89頁，其中附錄共22頁複製貼上民調資料，另有27頁表格是改作民調，其他文字也是依民調內容加以發展而成，「若把民調資料抽掉，余正煌的論文根本不存在」。

蕭雄淋指出，余正煌論文引用民調未獲林智堅、民調單位授權，就是侵害林智堅和民調單位的著作權，而改製而成的論文當然也沒有著作權，另表示台灣大學學術倫理審定會報告不是本案鑑定報告，學倫會為匿名審查，而本案是公開審理，不希望學倫會報告作為本案證據。

蕭雄淋認為，對方律師稱余正煌論文是自己獨立完成，但其中很多內容都是林智堅先完成的初稿、陳明通提供的參考文字，「如今余正煌拿這些文字來告林智堅，有誣告嫌疑」。

林智堅委任律師胡中瑋也說，呼籲法官命余正煌親自出庭，說明論文中哪些文字是自己寫的，哪些內容是陳明通提供的，且余正煌論文有27頁完全改作民調報告，內容龐大，若沒有民調報告，根本不足以呈現余正煌的論文，「余正煌應說明到底花多少時間準備、創作」。

胡中瑋表示，余正煌引用的民調是內部民調，是林智堅和民調單位共同著作，余正煌未獲雙方授權，確實是侵害林智堅、民調單位的著作權。

林智堅律師指出，因著作權產生的時點是以「完成」為主，余正煌主張林智堅抄襲，但內容很多都是林智堅論文初稿的文字。建議法院應以論文「完成時間」來比對，而非以「發表時間」來比對論文。

新竹市前市長林智堅（圖）遭余正煌控告違反著作權法開庭，林智堅抵達台北地方法院全程低調不受訪。記者蘇健忠／攝影
新竹市前市長林智堅（圖）遭余正煌控告違反著作權法開庭，林智堅抵達台北地方法院全程低調不受訪。記者蘇健忠／攝影

余正煌 林智堅 民調

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