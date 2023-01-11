快訊

林智堅論文官司戰辯「沒動機抄襲」 委任律師反批：余正煌侵害著作權

CNN沒講的台海兵推結果 美最多恐損失4艘航艦

原能會主委選秘書如選妃還性騷女部屬 蘇貞昌下令拔官

涉台南正副議長賄選 邱莉莉林志展自請停止黨權

中央社／ 台南11日電

台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，涉案的台南市議長邱莉莉（右）及副議長林志展表示，在調查結果出爐前，他們已向黨中央自請停止黨權。聯合報系記者吳淑玲／攝影
台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，涉案的台南市議長邱莉莉（右）及副議長林志展表示，在調查結果出爐前，他們已向黨中央自請停止黨權。聯合報系記者吳淑玲／攝影
台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，民進黨廉政會今晚將開會討論，涉案的台南市議長邱莉莉及副議長林志展表示，在調查結果出爐前，他們已向黨中央自請停止黨權。

邱莉莉、林志展今晚將北上接受民進黨中央黨部廉政會調查，他們行前接受媒體聯訪指出，9日已向黨中央自請停止黨權，相信廉政會將進行討論。

邱莉莉、林志展重申，未賄選及參與暴力，也沒有任何利益交換，一切靜待黨中央和司法調查，在這段期間自請停止黨權，希望司法儘速查明，讓真相大白，莫因而影響台南市議會審查預算和法案。

邱莉莉、林志展是南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案11名被告的其中2人，邱莉莉以新台幣50萬元交保，林志展以20萬元交保。

台南 邱莉莉 賄選

延伸閱讀

民進黨廉政會調查 邱莉莉和林志展自請停止黨權強調清白

台南議長賄選案多人遭聲押 藍議員：案情已很明確了

南市議長邱莉莉：經得起考驗 請黨中央來聽黨團的聲音

影／邱莉莉駁失聯 現身回應賄選疑雲：絕對禁得起考驗

相關新聞

論文抄襲官司戰開打 林智堅律師反批「是余正煌侵害著作權」

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序，林智...

火力全開！余正煌整理33點林智堅涉抄襲處庭呈法官

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，據悉，余正煌除了將委由律師力陳自己遭政治明星無端捲...

影／論文案開庭場面混亂 林智堅怨媒體「勾到我的手了」

調查局調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，林智堅在律師及助理陪同下親自出庭，但由於林智...

余正煌發文「要戰就來」 傳與考績乙等、轉調內勤有關

調查局新竹市站調查官余正煌針對台大碩士論文案，向新竹市前市長林智堅自訴違反著作權法，案件今天下午開庭。據了解，調查單位傳...

林智堅現身論文官司戰 辯「我沒有動機抄襲余正煌的論文」

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序，林智...

蕭景田1500萬元交保確定 士檢：持續積極偵辦

前國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，行賄多名里長。士院裁定蕭景田1500萬元交保，高院昨天駁回檢方抗告而確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。