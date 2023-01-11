涉台南正副議長賄選 邱莉莉林志展自請停止黨權
台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，民進黨廉政會今晚將開會討論，涉案的台南市議長邱莉莉及副議長林志展表示，在調查結果出爐前，他們已向黨中央自請停止黨權。
邱莉莉、林志展今晚將北上接受民進黨中央黨部廉政會調查，他們行前接受媒體聯訪指出，9日已向黨中央自請停止黨權，相信廉政會將進行討論。
邱莉莉、林志展重申，未賄選及參與暴力，也沒有任何利益交換，一切靜待黨中央和司法調查，在這段期間自請停止黨權，希望司法儘速查明，讓真相大白，莫因而影響台南市議會審查預算和法案。
邱莉莉、林志展是南檢偵辦台南市正副議長選舉賄選案11名被告的其中2人，邱莉莉以新台幣50萬元交保，林志展以20萬元交保。
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