林智堅現身論文官司戰 辯「我沒有動機抄襲余正煌的論文」

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序，林智堅進出法院皆未針對論文回應，在媒體簇擁下快速離開。

林智堅法庭上指出，他是以2014年自己參與新竹市長選舉作為研究主題，並在指導教授陳明通指導下所完成的論文，民調是他提供的，他創作論文的過程中沒有動機去抄製余正煌的論文，「我沒有動機，所以當然沒有抄襲，也沒有認罪不認罪的問題」。

法官詢問論文製作的地點，林智堅回應表示，討論論文時間都在台北，與陳明通meeting時也都在陳的辦公室，寫作論文地點台北、新竹都有，若在台北就是在學校寫，新竹則不一定。

林智堅被台灣大學學術倫理審定會認定林智堅台大國發所有關「新竹市長選舉三腳督」的論文抄襲余正煌的作品，台灣大學、中華大學分別撤銷學位；當時林智堅上火線稱陳明通拿自己的初稿給余正煌，林智堅形容自己「好心給雷親」，希望余正煌做人要厚道。

林智堅還曾經說，陳明通有要求余正煌向他表示感謝之意，再批評余正煌做人不該是這樣，「是非可以這樣顛倒嗎？」、「這社會可以這樣嗎？」等。

余正煌認為國發所的論文是自己完成的，去年9月29日委任律師自訴林智堅違反著作權法，盼透過法院公開審理，逐一檢視證據，還他公道和清白。

法官先前以不公開審理方式行調查程序，確認台北地院是否有自訴管轄權，並要求訴訟代理人提出林智堅的真實姓名、戶籍地址，後來法官依職權查得林智堅個資，自訴案免於被程序駁回。