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715萬賓士上路不到15分鐘開始抖 車商遭判返還車款

中央社／ 台中11日電

台中市傅姓男子以715萬3000元，購買賓士GLE63油電跑旅車，駕駛不到15分鐘，車輛引擎就出現不規則抖動等故障情形，後續又有多項系統異常，法官判決車商返還購車款。

台中地院判決書指出，傅男去年以新台幣715萬3000元購買M-Benz GLE Coupe AMG GLE63 S4MATIC+油電混合跑旅車，他開車上路不到15分鐘，車輛出現引擎不規則抖動、螺絲脫落等，後續又發生儀表板、電控輔助轉向系統異常等多項瑕疵；傅男將車子送修4次，未能解決問題，要求車商更換同型新車或是返還購車款。

車商表示，車輛進廠維修原因，因傅男的操作與駕駛體驗不滿意的主觀感受；傅男主張車輛存在螺絲鬆動、避震器、引擎異常抖動、儀表板異常等因素，都是傅男在保養廠時的口述內容，並無實際舉證。德國原廠回覆無抖動現象，此車輛重視的不是駕駛舒適性，而是駕駛的操控性及速度感，並非此車輛存有瑕疵。

法官認為，車輛本來存在部分問題，經過車商檢修後，車輛發生無法啟動狀況，堪認此車輛確實依通常交易觀念，缺乏新車應具備的價值、效用、品質，並使傅男無法依通常方式使用此車輛。

而且此車輛價值高達715萬3000元，存在的瑕疵對傅男所產生的損害，相較解除契約對車商所生的損害而言，並無不公平的狀況；法官判車商要返還傅男715萬3000元的車款，全案可上訴。

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