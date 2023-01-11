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火力全開！余正煌整理33點林智堅涉抄襲處庭呈法官

聯合報／ 記者蔣永佑林孟潔／台北即時報導

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，據悉，余正煌除了將委由律師力陳自己遭政治明星無端捲入論文抄襲風暴的無辜和委屈，更一如他昨夜的臉書發文般火力全開，共整理出33點林智堅涉嫌抄襲自己論文之處，直接做成比對一覽表當庭呈交法官審酌。

余正煌昨天深夜在個人臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」的驚天一語，似乎已為今天的重砲回擊預言。據悉他今天將庭呈給法官的兩人論文比對表，33處疑似遭抄襲處，包括兩人中文摘要、研究途徑與方法、概念界定及操作性定義與測量、依變項、研究對象與資料來源、分析工具、模型分析、主要研究發現。

台灣大學學術倫理審定會去年8月9日認定林智堅台大國發所有關「新竹市長選舉三腳督」的論文抄襲余正煌的作品，當時林智堅上火線稱指導教授、國安局長陳明通拿自己的初稿給余正煌，林智堅形容自己「好心給雷親」，並批評余正煌做人不該是這樣，「是非可以這樣顛倒嗎？」「這社會可以這樣嗎？」

余正煌認為，國發所的論文是自己完成的，林智堅為偽裝有政治信用拖他下水，不止一次聲稱給過他論文「初稿」，無端謾罵，造成他名譽受損，有必要透過司法調查爭回清白。

林智堅論文抄襲案今開庭出包，告訴人余正煌共整理出33處疑點庭呈給法官。圖／聯合報系資料照片
林智堅論文抄襲案今開庭出包，告訴人余正煌共整理出33處疑點庭呈給法官。圖／聯合報系資料照片

論文抄襲 余正煌 林智堅

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