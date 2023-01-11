快訊

原能會主委謝曉星性騷擾女下屬 蘇貞昌下令拔官

論文案開庭場面混亂 林智堅怨媒體「勾到我的手了」

整理包／炒房投資客一槍斃命？ 一文看懂平均地權條例重點與影響

無端捲入論文紛爭 余正煌：連在二姊訃聞上都不敢掛名

聯合報／ 記者蔣永佑林孟潔／台北即時報導

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，據了解，余正煌對於身為基層公務員，無端捲入民進黨當紅政治明星的論文抄襲案，大感無辜和冤枉。他今天雖未親自出庭，但據悉將在開庭時，力陳自己遭受到政治人物、名嘴，甚至律師在網路、電視上幾近侮辱的發言，連自己二姊過世連不敢在訃聞上掛名，一切僅因林智堅個人選舉利益，而讓他承受不實攻擊抹黑，身心疲憊不堪。

余正煌昨天深夜在個人臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」的驚天一語，今天開庭果然打算火力全開。據悉他將在法庭上表示，林智堅是企圖問鼎桃園市長的民進黨當紅政治明星，有黨政要員和行政資源作為靠山，因此自己早就聽聞論文被抄襲，卻始終克制處理、隱忍不發，就算有名嘴和媒體爆料此事仍默不作聲。

但余正煌這樣的隱忍，卻換來林智堅為挽救桃園市長告急的選情，竟聯手律師黃帝穎、立委鄭運鵬舉行記者會，以不實時間序列誤導輿論風向，錯指余才是抄襲論文者，即便他迫於無奈，委任律師表達「論文乃自行撰寫」，過程中仍持續受到特定立場的政治人物、名嘴和律師侮辱、攻訐。

余正煌認為，林智堅為了選舉將單純的學術問題政治化，一再以聲明稿和記者會，暗喻他才是抄襲者，並以「好心被雷親」、「是非可以這樣顛倒嗎」、「做人要厚道」等語不斷攻擊他，自己先前受訪只是為了媒體平衡報導和自保，林智堅為求政治利益不惜侵害他人權利，其心可議。

調查官余正煌控訴新竹市前市長林智堅為政治利益，無端將他拉進論文風暴，其心可議。圖／聯合報系資料照片
調查官余正煌控訴新竹市前市長林智堅為政治利益，無端將他拉進論文風暴，其心可議。圖／聯合報系資料照片

論文抄襲 林智堅 余正煌

延伸閱讀

論文案開庭場面混亂 林智堅怨媒體「勾到我的手了」

林智堅論文案開庭 余正煌是否親出庭引關注

影／陳明通稱林智堅是冤案 藍委轟：嗆什麼嗆趕快下台

影／抄襲論文案下午開庭 高虹安盼林智堅好好面對

相關新聞

無端捲入論文紛爭 余正煌：連在二姊訃聞上都不敢掛名

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，據了解，余正煌對於身為基層公務員，無端捲入民進黨當...

影／論文案開庭場面混亂 林智堅怨媒體「勾到我的手了」

調查局調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，林智堅在律師及助理陪同下親自出庭，但由於林智...

余正煌發文「要戰就來」 傳與考績乙等、轉調內勤有關

調查局新竹市站調查官余正煌針對台大碩士論文案，向新竹市前市長林智堅自訴違反著作權法，案件今天下午開庭。據了解，調查單位傳...

林智堅論文抄襲案官司戰場擴大 余正煌今下午「加碼」告他加重誹謗

新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲案，導致民進黨提名桃園市長參選人陣前換將，調查局調查官余正煌自訴林智堅違反著作權法，台北...

自強外役監脫逃2年多！詐欺犯還幫朋友分析美國股市賺金援

男子殷世翰因詐欺等案被判刑5年8月入獄，他轉移至花蓮自強外役監獲准返家探視卻脫逃，逍遙法外長達1年4個多月，期間靠朋友金...

年關將近偽鈔流竄！雲檢查扣60張千元偽鈔 2嫌聲押獲准

年關將近，全台各地陸續傳出假鈔流竄，雲林地檢署大動作偵辦，拘提使用假鈔的35歲張男，並向上查獲31歲黃男，共查扣60張千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。