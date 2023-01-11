無端捲入論文紛爭 余正煌：連在二姊訃聞上都不敢掛名

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，據了解，余正煌對於身為基層公務員，無端捲入民進黨當紅政治明星的論文抄襲案，大感無辜和冤枉。他今天雖未親自出庭，但據悉將在開庭時，力陳自己遭受到政治人物、名嘴，甚至律師在網路、電視上幾近侮辱的發言，連自己二姊過世連不敢在訃聞上掛名，一切僅因林智堅個人選舉利益，而讓他承受不實攻擊抹黑，身心疲憊不堪。

余正煌昨天深夜在個人臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」的驚天一語，今天開庭果然打算火力全開。據悉他將在法庭上表示，林智堅是企圖問鼎桃園市長的民進黨當紅政治明星，有黨政要員和行政資源作為靠山，因此自己早就聽聞論文被抄襲，卻始終克制處理、隱忍不發，就算有名嘴和媒體爆料此事仍默不作聲。

但余正煌這樣的隱忍，卻換來林智堅為挽救桃園市長告急的選情，竟聯手律師黃帝穎、立委鄭運鵬舉行記者會，以不實時間序列誤導輿論風向，錯指余才是抄襲論文者，即便他迫於無奈，委任律師表達「論文乃自行撰寫」，過程中仍持續受到特定立場的政治人物、名嘴和律師侮辱、攻訐。