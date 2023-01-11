影／論文案開庭場面混亂 林智堅怨媒體「勾到我的手了」

調查局調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅碩士論文抄襲案，台北地院今首度開庭，林智堅在律師及助理陪同下親自出庭，但由於林智堅最後一刻才決定由台北地檢署大門進入，現場動線混亂，媒體推擠不斷，面對記者追問僅說「謝謝」，還抱怨「你勾到我的手了」。

余正煌除昨天深夜在個人臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」的驚天一語，其委任律師下午開庭後，也將至北檢遞狀加告林智堅涉嫌加重誹謗。日前余正煌也已對30名於網路上發表不實言論、推文的網友提告誹謗。

台灣大學學術倫理審定會去年8月9日認定，林智堅台大國發所有關「新竹市長選舉三腳督」的論文抄襲余正煌的作品，當時林智堅上火線稱指導教授、國安局長陳明通拿自己的初稿給余正煌，林智堅形容自己「好心給雷親」，希望余正煌做人要厚道。

林智堅還曾經說，陳明通有要求余正煌向他表示感謝之意，再批評余正煌做人不該是這樣，「是非可以這樣顛倒嗎？」「這社會可以這樣嗎？」等。