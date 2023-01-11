納尼亞王國？護理之家櫥櫃別有洞天 超收多人還躲罰單

桃園一間私人護理之家前年5月被衛生局查出超收住民，挨罰30萬元，但業者不服，興訟要求撤銷；桃園地院調查，該護理之家雖然違法事證明確，但衛生局所罰金額也有濫權情形，因此撤銷處分，至於業者到底該罰多少錢，則由衛生局另做合法且適妥的裁量。全案可上訴。

判決指出，該護理之家2018年5月開業，經相關單位審核，最多可設79床容留住民。業者明知床位上限，卻違法擴充樓地板面積，設置暗門，自2019年起超收住民，而超收空間內部堆滿雜物，擁擠不堪，逃生出口也被封死，突發意外後果恐不堪設想，因此被桃園市衛生局開罰。

業者興訟主張超收是因為護理之家與新北市社會局簽訂收容安置遊民契約，而新北市政府考量新冠肺炎疫情未接回導致，並稱桃園市衛生局計算獲利方式有誤，裁罰顯屬過重。此外，業者還稱桃園市衛生局未給予時間改善，調查未完備，因此要求撤銷處分。

桃園地院調查，業者未經許可擴充樓地板面積，超額收容44人，還設置暗門規避，顯有違法事實。另外，業者於審理時自承2019年即有超收情形，卻未依法轉介安置，其辯稱新北市因疫情而未接回住民說法也顯屬卸責。