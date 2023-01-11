余正煌發文「要戰就來」 傳與考績乙等、轉調內勤有關

調查局新竹市站調查官余正煌針對台大碩士論文案，向新竹市前市長林智堅自訴違反著作權法，案件今天下午開庭。據了解，調查單位傳出余正煌年度工作考績被打乙等，還有聽說長官要將他從外勤轉調內勤，有同事替余打抱不平，認為余正煌工作表現好，「再怎麼算，乙等都不可能輪到他」，難怪余會不服氣。

余正煌昨天深夜在個人臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，他服務單位「公司」就是新竹市調查站，被聯想此番貼文可能是與論文案牽連工作有關。新竹市調查站指出，對此不回應，相關資訊統一由調查局說明。

1名在調查單位工作的人士透露，去年就有聽說余正煌可能因為論文案不聽長官勸，「槓上」前市長林智堅，年度考績會被打乙等，還聽說要將余從好好的外勤工作轉調內勤，這樣的消息陸續傳開，連余正煌本人自己都心裡有數。

據了解，若在調查單位服務，年資未攻頂者，考績甲等獎金為1個月薪水、乙等為半個月薪水。有同事聽聞余正煌考績可能被打乙等，認為雖然考績獎金只差了半個月，但余正煌工作表現認真，也是肯做事的人，依照工作評分績效打考績，再怎麼樣都不可能把他打為乙等。