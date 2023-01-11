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余正煌發文「要戰就來」 傳與考績乙等、轉調內勤有關

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰／新竹即時報導

調查局新竹市站調查官余正煌針對台大碩士論文案，向新竹市前市長林智堅自訴違反著作權法，案件今天下午開庭。據了解，調查單位傳出余正煌年度工作考績被打乙等，還有聽說長官要將他從外勤轉調內勤，有同事替余打抱不平，認為余正煌工作表現好，「再怎麼算，乙等都不可能輪到他」，難怪余會不服氣。

余正煌昨天深夜在個人臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，他服務單位「公司」就是新竹市調查站，被聯想此番貼文可能是與論文案牽連工作有關。新竹市調查站指出，對此不回應，相關資訊統一由調查局說明。

1名在調查單位工作的人士透露，去年就有聽說余正煌可能因為論文案不聽長官勸，「槓上」前市長林智堅，年度考績會被打乙等，還聽說要將余從好好的外勤工作轉調內勤，這樣的消息陸續傳開，連余正煌本人自己都心裡有數。

據了解，若在調查單位服務，年資未攻頂者，考績甲等獎金為1個月薪水、乙等為半個月薪水。有同事聽聞余正煌考績可能被打乙等，認為雖然考績獎金只差了半個月，但余正煌工作表現認真，也是肯做事的人，依照工作評分績效打考績，再怎麼樣都不可能把他打為乙等。

有調查站內同事為余正煌打抱不平，認為余正煌平時認真、上進，據了解緝毒、廉政工作都有不錯表現，還有發掘重大案件的績效，從處理個人的論文案件也可觀察到余是個「恩怨分明」的人，若真遇到不平等待遇，也難怪會氣到發文嗆「要戰就來」。

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅違反著作權法，余正煌三名委任律師張祐齊（左起）、曾威凱、吳俊達日前到台北地方法院外舉行記者會說明並提告。本報資料照
調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅違反著作權法，余正煌三名委任律師張祐齊（左起）、曾威凱、吳俊達日前到台北地方法院外舉行記者會說明並提告。本報資料照
新竹市調查站調查官余正煌深夜在臉書發文，指稱「要戰就來」。圖／讀者提供
新竹市調查站調查官余正煌深夜在臉書發文，指稱「要戰就來」。圖／讀者提供

余正煌 考績 林智堅

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