弘光副教授涉抄襲遭撤銷升等 結果學倫委員違規獲翻盤

弘光科大資工系王姓助理教授，2012年升等副教授，2016年間遭人檢舉，王升等送審的2011年論文參考著作，涉「自我抄襲」王在2009年、2006年的期刊文章，弘光成立審議小組後，送校外學倫專家審查等程序後，撤銷副教授資格，王打行政訴訟，更一審認定，校方調查學倫的專案小組成員與學倫專家重疊，且學倫專家非相關領域，認定處分不合法，撤銷處分。

判決指出，弘光大學資工系王姓助理教授，在2012年申請升等為副教授，經審查通過，不過2016年5月間，校方接獲檢舉，王在升等時，提供一篇2011年期刊論文列為參考著作，涉嫌自我抄襲王在2009年（列第二作者）、2006年（列第一作者）發表的期刊論文，雖然該篇論文不是王升等副教授的送審代表著作，但仍屬於委員審查整體學術成就的參酌資料。

弘光接獲檢舉後，依相關辦法，成立違反學術倫理審議小組，2016年6月初，審議小組決議送3位校外學倫專家審查，經審查後2名學倫專家認定檢舉屬實、1名認定不成立。

審議小組收到學倫專家審查意見後，決議再送請審理王升等的3名審查委員，針對王的升等的專門著作，是否涉嫌抄襲，表示意見，3名升等審查委員也認定檢舉屬實，違反學術倫理，但2位認為情節不嚴重，維持原升等審查意見，1名則認定不予通過升等。

弘光再將王的專門著作送副教授、外審委員評審成績，依校內規定，重新評分後需達75分為及格，王重新評分後，各為80分、85分、50分，平均未達75分。

弘光將結果通知王男答辯後，經2017年校教平會決議通過，撤銷王副教授資格，報教育部備查，王男不服打行政訴訟，去年2月由最高法院發回台中高等行政法院更審。

更一審認定，王男的學術領域是資訊工程，不過校方找來審查的3名學倫外審委員，背景分別為資管、英文、數學系所的教授，而英文、數學的專業領域，與王男的資訊工程是不同專業領域，自然非相關領域的專家學者，不符合相關規定，因此3人做成違反學倫的決議不合法。