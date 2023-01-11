弘光副教授涉抄襲遭撤銷升等 結果學倫委員違規獲翻盤
弘光科大資工系王姓助理教授，2012年升等副教授，2016年間遭人檢舉，王升等送審的2011年論文參考著作，涉「自我抄襲」王在2009年、2006年的期刊文章，弘光成立審議小組後，送校外學倫專家審查等程序後，撤銷副教授資格，王打行政訴訟，更一審認定，校方調查學倫的專案小組成員與學倫專家重疊，且學倫專家非相關領域，認定處分不合法，撤銷處分。
判決指出，弘光大學資工系王姓助理教授，在2012年申請升等為副教授，經審查通過，不過2016年5月間，校方接獲檢舉，王在升等時，提供一篇2011年期刊論文列為參考著作，涉嫌自我抄襲王在2009年（列第二作者）、2006年（列第一作者）發表的期刊論文，雖然該篇論文不是王升等副教授的送審代表著作，但仍屬於委員審查整體學術成就的參酌資料。
弘光接獲檢舉後，依相關辦法，成立違反學術倫理審議小組，2016年6月初，審議小組決議送3位校外學倫專家審查，經審查後2名學倫專家認定檢舉屬實、1名認定不成立。
審議小組收到學倫專家審查意見後，決議再送請審理王升等的3名審查委員，針對王的升等的專門著作，是否涉嫌抄襲，表示意見，3名升等審查委員也認定檢舉屬實，違反學術倫理，但2位認為情節不嚴重，維持原升等審查意見，1名則認定不予通過升等。
弘光再將王的專門著作送副教授、外審委員評審成績，依校內規定，重新評分後需達75分為及格，王重新評分後，各為80分、85分、50分，平均未達75分。
弘光將結果通知王男答辯後，經2017年校教平會決議通過，撤銷王副教授資格，報教育部備查，王男不服打行政訴訟，去年2月由最高法院發回台中高等行政法院更審。
更一審認定，王男的學術領域是資訊工程，不過校方找來審查的3名學倫外審委員，背景分別為資管、英文、數學系所的教授，而英文、數學的專業領域，與王男的資訊工程是不同專業領域，自然非相關領域的專家學者，不符合相關規定，因此3人做成違反學倫的決議不合法。
另外，學校成立的審議小組，因為其中成員之一的校長吳聰能離職，因此重新改組，不過改組後的7位成員中，有2位與學倫專家重疊，成立的組織並不合法，所以弘光成立調查學倫案件的審議小組，組織不合法，外審的學倫委員也非相關學術領域，因此作成的處分違法，撤銷處分，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言