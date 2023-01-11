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大學生租屋處身亡變凶宅 房東向同住同學求償敗訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓男子2年多前將在台南房屋租給蘇姓、卓姓與徐姓3名大學同學，由蘇代表簽約，未料，徐1個多月後在房內尋短身亡，房東質疑徐輕生致房子變成凶宅，房價減損117萬多元，向蘇、卓兩人求償，台南高分院認兩人對徐無監督義務，難以苛責其未盡管理人注意義務，判房東敗訴定讞。

蔡姓房東主張，2020年6月間與蘇姓大學生簽訂房屋租約，租賃期間從簽約日起為期1年，蘇、卓、徐姓等3位大學同學同住在該宅，租金1萬6千元。同年8月6日晚間10時許，徐在此租屋客房內尋短身亡，使得該宅變成凶宅，經原審法院囑託鑑定，認該房屋非自然身故價值減損率為29.41%，減損117萬8459元。

房東認為，蘇是租屋簽約者，應盡善良管理人的注意、保管該屋，因其過失使得房屋交易價值減損，向蘇求償該損失款；一審遭駁回，上訴二審後，追加向卓求償這筆錢。

蘇及辯護人表示，他並非徐的監護人，對徐無監督義務，並無善良管理人的注意義務，且徐是房子的共同承租人，徐的自殺行為未造成房子有何物理上變化，僅是交易價值的經濟上減損，不是租賃物的毀損或滅失，無民法上的賠償責任；卓及辯護人也做相同主張。

管理公司人員指出，他們3人是同班同學，簽約時都有見過。當時目視沒有異狀，就覺得他們滿活潑，是陽光男孩。

合議庭認為，依卷內其他證據，難認蘇、卓已事先察覺徐的身心狀況有異，且依常情而言，一般自身存在自殺意念者，多處於情緒低落或憂鬱反應中，不易與人分享其心聲，縱使親密家人及友人，也無從發覺其異狀，自難苛責蘇、卓未能預先查知徐的身心狀況。

此外，蔡男未舉證蘇、卓彤有何未盡注意義務之處，自難僅憑徐自殺事件發生，即認兩人未盡善良管理人注意義務。法官認房東向蘇、卓求償沒有理由，判房東敗訴確定，不得上訴。

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台南高分院認蘇、卓姓學生對徐姓學生無監督義務，難以苛責其未盡管理人注意義務，判房東求償百萬元敗訴定讞。圖／本報資料照
台南高分院認蘇、卓姓學生對徐姓學生無監督義務，難以苛責其未盡管理人注意義務，判房東求償百萬元敗訴定讞。圖／本報資料照

房東 凶宅

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