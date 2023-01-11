自強外役監脫逃2年多！詐欺犯還幫朋友分析美國股市賺金援

男子殷世翰因詐欺等案被判刑5年8月入獄，他轉移至花蓮自強外役監獲准返家探視卻脫逃，逍遙法外長達1年4個多月，期間靠朋友金援、自己靠幫分析美國股市賺錢，去年受傷骨折還冒用他人身分就醫，最後在台北萬華商旅被逮，法院以他不珍惜法律寬典，依脫逃罪判3月，可上訴。

檢警調查，殷男因詐欺等案件經裁定應執行5年8月確定，2018年4月11日入監執行，同年12月25日轉移至花蓮自強外役監，刑期至2023年12月9日止；後來台中監獄依規定核准殷男2020年1月24日上午7點返家探親，殷卻無正當理由未於27日下午4點回監。

檢警查出，殷男因而脫逃經台中地檢署發布通緝，直到2022年6月2日才在台北市萬華區西門町的旅店落網，殷逃亡遭通緝長達2年4個多月。

殷在警詢時坦承自己脫逃，藏匿台中、高雄及台北，經濟來源大多向朋友借錢，或是美國的朋友請他幫分析股市，大部分的錢都用電子錢包支付給他自己再換現金；但偵查中改口否認脫逃，辯稱當時是被另名張姓男子帶去台中大里區監視，不能離開。

法院審酌，殷起初在警詢就坦承脫逃，當時警方問他為何不如期回外役監，殷也稱自己有想過，但當他遇過監獄裡面不正確的事反應也沒用，讓他感到無助，他才選擇沈默，認為殷確有脫逃故意。