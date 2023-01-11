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4連霸落馬狀告3議員當選無效 他喊台中這選區選風差

聯合報／ 記者曾健祐游振昇／台中即時報導

台中市前議員吳敏濟去年九合一大選挑戰4連霸失利，意外成為落選頭，他指控第一選區（大甲區、大安區、外埔區）賄選嚴重，有人花600元至4000元透過鄰里長當走路工，去年底狀告3位市議員當選人楊啟邦、施志昌、李文傑當選無效，吳今再赴台中地院舉牌高喊「乾淨選舉已死」。

3名市議員當選人也均回應，施志昌發表3點聲明，表示他4爭取建設與選民陳情甲安埔鄉親有目共睹，不能因吳敏濟落選濫訴，污衊他的清白及努力。

楊啟邦說，選舉期間他用雙腳走遍甲安埔，一步一腳印讓選民認同他及服務團隊最終獲選，他表示，吳敏濟是他值得學習的民意代表，其執行本身權力，予以尊重。

李文傑指出，他隨父親議員李榮鴻腳步已有多年的經驗，服務、為地方發聲鄉親有目共睹，自己腳踏實地、清白參選，也尊重吳敏濟參選人的權力。

吳敏濟今表示，過去甲安埔地區選舉文化一直都不好，之前3屆市議員選舉就有2位市議員當選無效，每次選舉都賄聲賄影這次更加嚴重，且「他們」花的錢特別多，像是買票金額更是提高，事前事後期約賄選，請客、旅遊，選後還有宮廟到澎湖旅遊不用花錢等。

吳表示，最令人咋舌就是還巧立名目發文宣，事實上卻為變相買票，他訪查發現有鄰長、前鄰長代發文宣，無論花1小時2小時都可領4000元，選前、選後請客及招待旅遊，市議員配合里長一起買票，一票1500元，參加競選造勢活動一戶3人，1人參加也可拿到600元的走路工。

吳說，去年11月26日他展開謝票行程，途中很多選民告訴他，這次選舉買票賄選太嚴重因此紛紛提供他情資，供給檢調單位調查，並要他一定要對3人提當選無效之訴。

他去年12月29日委託律師已向台中地方法院提起當選無效之訴，狀告3位當選人楊啟邦、施志昌、李文傑，當選無效。

吳敏濟歷任台中市議會第1、第2，及3屆市議員，去年九合一大選原被看好連任，未料挑戰4連霸落馬。

吳敏濟去年委由律師具狀對台中第1選區3位市議員當選人提當選無效之訴，吳今再赴台中地院舉牌高喊「乾淨選舉已死」。記者曾健祐／攝影
吳敏濟去年委由律師具狀對台中第1選區3位市議員當選人提當選無效之訴，吳今再赴台中地院舉牌高喊「乾淨選舉已死」。記者曾健祐／攝影
吳敏濟去年委由律師具狀對台中第1選區3位市議員當選人提當選無效之訴，吳今再赴台中地院舉牌高喊「乾淨選舉已死」。記者曾健祐／攝影
吳敏濟去年委由律師具狀對台中第1選區3位市議員當選人提當選無效之訴，吳今再赴台中地院舉牌高喊「乾淨選舉已死」。記者曾健祐／攝影

議員 吳敏濟 施志昌 走路工 當選無效 賄選

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