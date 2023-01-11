台中黎明幼兒園土地爭訟 地主要求還地 園長：找錯人了

台中市南屯區單元二黎明自辦市地重劃區何姓地主等多名地主，今天上午拿著土地所有權狀、抗議標語到黎明幼兒園門口，抗議土地長期遭霸占，要求市府出面解決，盡速拆屋還地。黎明幼兒園園長林金連說，他沒有參加重劃，土地是他的，何來霸占？地主是找錯人了，目前該案還在訴訟中。

台中市地政局表示，黎明幼兒園建物拆遷訴訟案自2009年起與重劃會爭訟至今，目前仍由最高法院審理中，市府尊重司法判決及法律程序執行，立場絕不偏頗，後續視法院判決確定結果依法辦理相關事宜。

何姓地主說，他和十多名地主參加單元二黎明自辦市地重劃，重劃後分配到黎明幼兒園1800坪土地，其中他持有的土地有一半在黎明幼兒園土地範圍內，「地主都領有土地所有權狀，至今卻無法使用」，今天忍無可忍發出怒吼，要求市府解決，盡速拆屋還地。

地政局重劃科長陳芸宏說，單元二黎明自辦市地重劃區經市府在2008年1月29日核定重劃計畫書，總面積約86公頃，土地所有權人數約2549人，在於2011年完成土地分配公告，並於2013年辦理土地點交。