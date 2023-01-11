年關將近偽鈔流竄！雲檢查扣60張千元偽鈔 2嫌聲押獲准
年關將近，全台各地陸續傳出假鈔流竄，雲林地檢署大動作偵辦，拘提使用假鈔的35歲張男，並向上查獲31歲黃男，共查扣60張千元偽鈔及3部行動電話，訊後依偽造紙幣、詐欺取財等罪嫌移送，檢方訊後認為2人罪嫌重大，向法院聲押獲准。
檢方調查發現，黃男曾使用假鈔在便利商店購物，並2次提供大量偽鈔給張男，張男拿到偽鈔後，使用偽鈔向不知情的FOODPANDA、計程車司機等被害人付款，使被害人不只蒙受餐點、車資等損失，更因找零而蒙受第2次金錢損失。
雲林地檢署表示，經布線多日，在1月7前往雲林縣虎尾鎮、麥寮鄉及屏東縣、高雄市等處執行拘提、搜索，查扣60張千元偽鈔及3部行動電話，並將張男帶回訊問，認為罪嫌重大且另有源頭未查獲，向法院聲請羈押張男獲准，2日後循線查獲黃男，向法院聲請羈押也獲准，會持續向上追查，杜絕假鈔流竄。
雲林地檢署檢察長張春暉表示，張男涉犯刑法第196條第1項之行使偽造紙幣、第339條第1項之詐欺取財等罪；黃男涉犯刑法第196條第1項之收集、交付偽造紙幣、第339條第1項之詐欺取財等罪；偽鈔流通恐導致經濟問題與貨幣信用受損，需留意HR484268XD鈔票編碼。
雲林地檢署檢察長張春暉表示，法律明定對偽造新台幣犯罪行為將處以重罰，依妨害國幣懲治條例第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依中華民國刑法第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，已成立專案小組持續追查偽鈔集團，嚴查厲辦。
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