年關將近偽鈔流竄！雲檢查扣60張千元偽鈔 2嫌聲押獲准

年關將近，全台各地陸續傳出假鈔流竄，雲林地檢署大動作偵辦，拘提使用假鈔的35歲張男，並向上查獲31歲黃男，共查扣60張千元偽鈔及3部行動電話，訊後依偽造紙幣、詐欺取財等罪嫌移送，檢方訊後認為2人罪嫌重大，向法院聲押獲准。

檢方調查發現，黃男曾使用假鈔在便利商店購物，並2次提供大量偽鈔給張男，張男拿到偽鈔後，使用偽鈔向不知情的FOODPANDA、計程車司機等被害人付款，使被害人不只蒙受餐點、車資等損失，更因找零而蒙受第2次金錢損失。

雲林地檢署表示，經布線多日，在1月7前往雲林縣虎尾鎮、麥寮鄉及屏東縣、高雄市等處執行拘提、搜索，查扣60張千元偽鈔及3部行動電話，並將張男帶回訊問，認為罪嫌重大且另有源頭未查獲，向法院聲請羈押張男獲准，2日後循線查獲黃男，向法院聲請羈押也獲准，會持續向上追查，杜絕假鈔流竄。

雲林地檢署檢察長張春暉表示，張男涉犯刑法第196條第1項之行使偽造紙幣、第339條第1項之詐欺取財等罪；黃男涉犯刑法第196條第1項之收集、交付偽造紙幣、第339條第1項之詐欺取財等罪；偽鈔流通恐導致經濟問題與貨幣信用受損，需留意HR484268XD鈔票編碼。