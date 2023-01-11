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寄信罵檢察官署名「王X蛋收」 男涉公然侮辱判關10天

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名李姓男子因過失傷害涉及刑案，但他不滿檢警處理方式，寄信向承辦檢察官和員警抱怨，屬名「檢察官楊XX王八蛋收」和「交警黃XX王八蛋收」，事後又在臉書指2人分別收黑心錢和接受關說，稱握有對方不法證據，拒絕道歉，結果被桃園地院依公然侮辱、加重誹謗2罪分判拘役10日和2月徒刑，均得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，李男不滿檢警處理其過失傷害案件方式，前年9月各寄一封信到桃園地檢署和桃園市交通警察大隊蘆竹分隊抱怨，信封除了檢警全名，還有「王八蛋」字眼，經手信件的郵差、單位收發人員都會看到，因此被控公然侮辱。

此外，李男前年10月還在臉書社團PO文稱警察趁火打劫，向他訛詐黑心錢，而承辦檢察官卻接受關說，所以被控加重誹謗。

審理時，李男對信封屬名內容坦承不諱，但對網路貼文涉誹謗一事則矢口否認，辯稱自己能證明檢察官接受關說和警察參與詐騙等情，應符合刑法不罰要見。

李男雖提出刑事答辯狀和報案錄音光碟為證，但法院調查行事答辯狀內容僅是李男對本案的意見陳述，是他個人的主觀臆測，不足以證明檢警有關說或詐騙事時，認定其PO文內容有誹謗的真實惡意。

法院認為，李男行為顯是惡意中傷特定檢警聲譽和人格，實有不該，審酌其犯後否認部分犯行，未能於檢警和解，因此量處其刑。

李姓男子不滿檢警處理其過失傷害案件方式，寄信到桃園地檢署抱怨，還屬名「王八蛋收」，因此吃妨害名譽官司。記者陳俊智／攝影
李姓男子不滿檢警處理其過失傷害案件方式，寄信到桃園地檢署抱怨，還屬名「王八蛋收」，因此吃妨害名譽官司。記者陳俊智／攝影

桃園 關說 檢察官

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