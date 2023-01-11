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消防員前夫向媒體爆料豪門家務事 陳由豪姪女怒告贏了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前東帝士集團創辦人陳由豪姪女2011年喜嫁謝姓消防員，兩人離婚後卻對薄公堂，男方甚至向媒體指控陳女1年6度出國，刷爆他的副卡拋家出國完，引起軒然大波，陳女不滿，向前夫提告回復名譽，除索賠30萬外，還要在兩大報頭版刊登半版判決結果，高雄地院審理後，認定謝男受訪內容有些並非事實，且多屬私德，判他要賠償30萬元。

判決指出，2011年6月11日陳女、謝男奉子成婚，低調在台南香格里拉大飯店宴客，婚宴簡單隆重，後來雙方因感情生變，經法院判決離婚確定，但對於宴客餐費、借款甚至夫妻共有房地等，最終鬧上法院對薄公堂。

2021年間，周刊媒體刊出「豪門貪喜酒錢1/出身豪門世家！陳由豪姪女鬧婚變遭前夫控『連喜宴桌錢都欠』」、「豪門貪喜酒錢2/拋家與友人出國爽玩14天豪門女狂刷老公卡成離婚導火線」、「豪門貪喜酒錢3/女自稱家財萬貫卻拒付喜宴錢罵男方窮搞離婚又來要房要錢」等多篇報導。

謝男在媒體中直指兩人婚姻的摩擦，點名陳女「積欠喜宴帳單不認帳、積欠喜宴費用」、「陳女娘家靠著財大勢大，處處咄咄逼人，又嫌他們家窮」，還稱陳女1年出國6次，過年前甚至獨自和友人到澳洲度假，過年後才回來。

雖然事後周刊將相關新聞下架，但報導經其他新聞媒體轉載，仍在網路可以查詢得到，陳女指控謝男言論嚴重貶損她的社會評價，害她精神受到劇烈痛苦，向謝男求償30萬元，並要求謝男在兩大全國報紙登半版判決結果。

謝男挨告後反駁，稱他在周刊上所稱的積欠喜宴帳單不認帳、積欠喜宴費用等，都是事實，並非虛構，陳女卻將兩人離婚歸咎於肢體衝突，卻忽列雙方長期以來的金錢糾紛，他在周刊上所稱的內容都是事實。

雄院法官認為，謝男受周刊採訪時，都以「第一人稱」詞氣陳述，至於謝男指控陳女拋家遠赴澳洲旅遊一事，根據家事法院判決，兩人離婚是因為謝男毆打、辱罵的暴力行為，離婚導火線並非是陳女出國所致。

另外，其他如喜宴費用、陳女嫌謝男家窮等言論，法官調閱相關判決，認為是謝男母親免除陳女的喜宴負擔費用，陳女並未積欠喜宴費用不認帳，至於嫌謝男家窮等說法，在歷審法院開庭時，都沒看到陳女有類似說法。

法官認為，謝男受訪內容雖與陳女離婚、分割共有物的爭執相關，但參酌歷次開庭紀錄，謝男受訪內容並非事實，且言論涉及陳女私德，並不屬於可受公評之事，受訪言論已貶損陳女社會評價，判謝男應賠30萬元，至於登報部分則駁回陳女請求。

高雄市八五大樓曾是東帝士集團的代表建物，前集團創辦人陳由豪姪女2011年喜嫁謝姓消防員，兩人離婚後卻對薄公堂，前夫還向媒體爆料豪門家務事，結果反被前妻告上法庭。本報資料照片
高雄市八五大樓曾是東帝士集團的代表建物，前集團創辦人陳由豪姪女2011年喜嫁謝姓消防員，兩人離婚後卻對薄公堂，前夫還向媒體爆料豪門家務事，結果反被前妻告上法庭。本報資料照片

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