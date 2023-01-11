司法院前副院長緋聞疑雲女主角 升等教授不成要國賠敗訴

雲林科技大學材料科技研究所副教授王美心2020年申請升等，人文與科學學院教師評審委員會決議不通過，王女控院長、院教評委員職場霸凌，多次向教師申訴評議委員會申訴都遭駁，教育部中央教師申訴評議委員會也怠於執行職務，害她身心受害、得看醫生。王女請求國家賠償200萬元，一審判她敗訴，台灣高等法院今駁回王女上訴。

王美心2006年捲入時任司法院副院長城仲模緋聞疑雲，成媒體焦點。

王美心主張人科院院長、院教評委員職場霸凌，她向雲科大申評會提出申訴，申評會都駁回，她因此向教育部中央申評會提起再申訴。依教師申訴評議委員會組織及評議準則規定，中央申評會的評議決定自收受申訴書之次日起，於3個月内為之；必要時因得延長，但以1次為限，最長不得逾2個月；她認為中央申評會沒在期日內評議，公務員顯怠職。

因身心受害，王美心認為教育部應該賠她2萬6800元醫藥費、197萬3200元精神慰撫金。

教育部表示，王美心稱遭霸凌，從性質來看，只是她不服學校院、校教評會決議的理由，依教師法規定，她如想就職場霸凌一事尋求救濟，應先申請學校調查、處理，待學校作成調查認定結果後，如仍有不服，才能提起申訴、再申訴。教育部也說，評議並未逾期。

高院民事庭認為，王美心指摘2020年10月21日、2021年1月21日與3月10日的院教評會3次決議，教評會有霸凌行為，究其實質，都是批評院教評會開會程序及決議所應適用法律有瑕疵或違法，與所謂的「職場霸凌」行為無關。從而，中央申評會以校方檢送的申訴或申覆評議決定範圍，作為審議王美心再申訴的標的，所為再申訴評議書，難認有何已受請求之事項未予審議，或未受請求之事項任作評議。高院認為中央申評會並無王女所指故意或過失不法侵害她身體、健康、工作平等權的行為。

中央申評會因王女於提出部分再申訴後，陸續補充相關資料，為審理作業需要，依評議準則規定延長評議決定期限後，才做決定，並在適當期間內完成，高院認為未怠於執行職務。雲科大是以2021年3月22日的200號函否准王女升等，她已循序提起行政救濟，而再申訴評議決定並非升等本案的終局決定，就算超過3個月才決定，對她升等本案決定也無影響，難認工作平等權有實際損害，客觀上也不能認為她的身體和健康受損，與再申訴評議決定超過3個月間具相當因果關係。