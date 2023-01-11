快訊

抄襲案今開庭！余正煌喊「要戰就來」 疑與調查局考績有關

流水席事件還沒完？「輔大陳若儀」轟男方詐騙集團 爆討150萬分手費

吳怡農2024選立委呼聲高 派系人士：他未必想再戰王鴻薇

司法院前副院長緋聞疑雲女主角 升等教授不成要國賠敗訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

雲林科技大學材料科技研究所副教授王美心2020年申請升等，人文與科學學院教師評審委員會決議不通過，王女控院長、院教評委員職場霸凌，多次向教師申訴評議委員會申訴都遭駁，教育部中央教師申訴評議委員會也怠於執行職務，害她身心受害、得看醫生。王女請求國家賠償200萬元，一審判她敗訴，台灣高等法院今駁回王女上訴。

王美心2006年捲入時任司法院副院長城仲模緋聞疑雲，成媒體焦點。

王美心主張人科院院長、院教評委員職場霸凌，她向雲科大申評會提出申訴，申評會都駁回，她因此向教育部中央申評會提起再申訴。依教師申訴評議委員會組織及評議準則規定，中央申評會的評議決定自收受申訴書之次日起，於3個月内為之；必要時因得延長，但以1次為限，最長不得逾2個月；她認為中央申評會沒在期日內評議，公務員顯怠職。

因身心受害，王美心認為教育部應該賠她2萬6800元醫藥費、197萬3200元精神慰撫金。

教育部表示，王美心稱遭霸凌，從性質來看，只是她不服學校院、校教評會決議的理由，依教師法規定，她如想就職場霸凌一事尋求救濟，應先申請學校調查、處理，待學校作成調查認定結果後，如仍有不服，才能提起申訴、再申訴。教育部也說，評議並未逾期。

高院民事庭認為，王美心指摘2020年10月21日、2021年1月21日與3月10日的院教評會3次決議，教評會有霸凌行為，究其實質，都是批評院教評會開會程序及決議所應適用法律有瑕疵或違法，與所謂的「職場霸凌」行為無關。從而，中央申評會以校方檢送的申訴或申覆評議決定範圍，作為審議王美心再申訴的標的，所為再申訴評議書，難認有何已受請求之事項未予審議，或未受請求之事項任作評議。高院認為中央申評會並無王女所指故意或過失不法侵害她身體、健康、工作平等權的行為。

中央申評會因王女於提出部分再申訴後，陸續補充相關資料，為審理作業需要，依評議準則規定延長評議決定期限後，才做決定，並在適當期間內完成，高院認為未怠於執行職務。雲科大是以2021年3月22日的200號函否准王女升等，她已循序提起行政救濟，而再申訴評議決定並非升等本案的終局決定，就算超過3個月才決定，對她升等本案決定也無影響，難認工作平等權有實際損害，客觀上也不能認為她的身體和健康受損，與再申訴評議決定超過3個月間具相當因果關係。

高院認為王美心請求國家賠償無理，應予駁回。本案得上訴。

雲林科技大學材料科技研究所副教授王美心稱遭職場霸凌，教育部中央教師申訴評議委員會怠於執行職務，害她身心受害、得看醫生。王女請求國家賠償200萬元，一審敗訴，台灣高等法院今駁回王女上訴。圖／聯合報系資料照
雲林科技大學材料科技研究所副教授王美心稱遭職場霸凌，教育部中央教師申訴評議委員會怠於執行職務，害她身心受害、得看醫生。王女請求國家賠償200萬元，一審敗訴，台灣高等法院今駁回王女上訴。圖／聯合報系資料照

霸凌 教育部 職場

延伸閱讀

控嘉義市府採購案涉抄襲 作者提國賠遭駁籲主動清查

司法院提三大訴求 關閉軍法官直接轉任法官管道

47歲翁立友閃婚豪乳正妹 緋聞女友吐心聲

日人白井寬之遭中橫落石砸死 國賠雙親468萬元

相關新聞

麥當勞搬薯條工讀生腦出血亡 高市勞工局：違職安法開罰

高雄23歲李姓男子前年五月到麥當勞一心店工讀，因短時間搬運1.1公噸薯條頻繁進出冷凍庫，冷熱溫差身體超過負荷腦出血致死，...

林智堅論文抄襲案官司戰場擴大 余正煌今下午「加碼」告他加重誹謗

新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲案，導致民進黨提名桃園市長參選人陣前換將，調查局調查官余正煌自訴林智堅違反著作權法，台北...

立委蘇震清涉貪遭重判 自訴女書記官變造證據 高院駁回

立法委員蘇震清因SOGO經營權索賄案遭台北地院判刑10年，一審審理期間，蘇認為貪汙案筆錄不實，自訴台北地檢署趙姓女書記官...

獨／林智堅論文案秋後算帳？調查官余正煌：歡迎來戰

調查局新竹市站調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅抄襲論文，並向台北地院提起刑事自訴，北院今天下午將開庭行準備程序；巧的是...

健身教練張育銘勒斃女友判無期嫌太重 律師：沒損壞屍體

健身教練張育銘不滿女友分手，以整理搬家物品為由約女友回到共同租屋處，趁女友背對他時勒斃，警方到場時他反鎖房門持刀自戕，送...

台中黎明幼兒園土地爭訟 地主要求還地 園長：找錯人了

台中市南屯區單元二黎明自辦市地重劃區何姓地主等多名地主，今天上午拿著土地所有權狀、抗議標語到黎明幼兒園門口，抗議土地長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。