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麥當勞搬薯條工讀生腦出血亡 高市勞工局：違職安法開罰
高雄23歲李姓男子前年五月到麥當勞一心店工讀，因短時間搬運1.1公噸薯條頻繁進出冷凍庫，冷熱溫差身體超過負荷腦出血致死，法院判麥當勞賠472萬元。高雄市勞工局今天表示，業者涉違反職安法，可處3萬至30萬罰鍰。
高雄23歲李姓男子到麥當勞一心店工讀，頻繁搬運大量薯條到冷凍庫理貨時暈倒，送醫治療5個月後不治。家屬向麥當勞求償1005萬元，高雄地院根據鑑定，確認李男短時間搬運1.1噸薯條頻繁進出冷凍庫，暴露冷熱溫差環境下超過負荷致死，判賠472萬元。
高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，民國110年李姓勞工在速食業者冷凍庫作業時昏倒死安案件，經送勞工職業傷病防治中心鑑定，屬於職業傷害。勞工局呼籲雇主，對於勞工曝露於低溫環境，應置備禦寒衣物，並使勞工確實穿著，並同時保持乾燥。對於使勞工從事重複性搬運工作，應採用機械性為原則，來避免體力負荷及傷害。
勞工局表示，業者涉違職業安全衛生法第6條，可處3萬至30萬罰鍰。業者是指罹災勞工的雇主，如是直營門市，其雇主應該是該速食業者。
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