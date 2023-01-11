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確診隔離卻外出 還發生車禍 被判拘役30日

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義余姓男子在確診隔離期間竟然騎機車外出擅自離開隔離場所，又與林姓婦人發生車禍，案經警方到場處理查獲；嘉義地方法院考量余男為擔負家庭生計外出找工作，才擅離隔離處所的犯罪動機，判處拘役30日，得易科罰金。可上訴。

去年7月3日年約21歲余男經通報確診第五類法定傳染疾病「嚴重特殊傳染性肺炎」，被指定在居家隔離，隔離期間為7月3日至7月10日。余男簽收隔離治療通知書後，7月7日10時許，擅自騎乘重型機車離開隔離處，10時50分許，在行經嘉義縣水上鄉水頭村時，與林姓婦人的醫療代步車發生擦撞車禍，員警獲報後前往處理，余男坦承不諱，檢方聲請簡易判決處刑。

法官審酌，被告於罹患新冠肺炎期間，未能遵守規定，擅自騎乘機車離開隔離地點，不慎發生車禍，導致被害人身體多處受傷，更造成被害人及前往現場救護的人員乃至於社會上其他人受傳染的風險；又考量擔任臨時工、家庭經濟勉持狀況、為擔負家庭生計外出找工作等，判處犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條罪，拘役30日，如易科罰金，以1千元折算1日。可上訴。

男子確診居家隔離期間竟跑出去結果發生車禍，被判拘役30日。圖／本報資料照片
男子確診居家隔離期間竟跑出去結果發生車禍，被判拘役30日。圖／本報資料照片

居家隔離 新冠肺炎

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