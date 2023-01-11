確診隔離卻外出 還發生車禍 被判拘役30日

嘉義余姓男子在確診隔離期間竟然騎機車外出擅自離開隔離場所，又與林姓婦人發生車禍，案經警方到場處理查獲；嘉義地方法院考量余男為擔負家庭生計外出找工作，才擅離隔離處所的犯罪動機，判處拘役30日，得易科罰金。可上訴。

去年7月3日年約21歲余男經通報確診第五類法定傳染疾病「嚴重特殊傳染性肺炎」，被指定在居家隔離，隔離期間為7月3日至7月10日。余男簽收隔離治療通知書後，7月7日10時許，擅自騎乘重型機車離開隔離處，10時50分許，在行經嘉義縣水上鄉水頭村時，與林姓婦人的醫療代步車發生擦撞車禍，員警獲報後前往處理，余男坦承不諱，檢方聲請簡易判決處刑。