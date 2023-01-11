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蕭景田疑行賄過程遭爆 林杏兒：劇本寫得精彩

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

國民黨台北市新科議員林杏兒捲賄選風波，黨內前中常委蕭景田涉嫌現金買票遭列被告，有媒體今報導其疑似賄選相關影像及過程。林杏兒早上發文表示，澄清已說明多次，也相信「所有黨內同志的清白」，盼風波盡速止息，等待司法他們還清白的那一刻。

選前有情資顯示，有樁腳向台北市士林、北投區多名里長現金買票，要求替市議員候選人林杏兒拉票，里長拿到這筆錢完全不敢用。林杏兒當選議員後，檢方掌握蕭景田疑為出資者，透過士林北投區黨部執行長曾繁川，向里長現金買票，金額從6千至1萬元不等。士檢將蕭列被告，並向士林地方法院對林提民事當選無效之訴。

鏡週刊今報導指出，透過管道取得蕭景田坐林杏兒競總車輛，上門向里長行賄的監視器畫面、照片及錄音檔，還有藍營士林區一名里長候選人，還原蕭親送林杏兒文宣夾著現金行賄的過程。

針對周刊報導內容，林杏兒認為「只可謂劇本寫得精彩，非常遺憾」，報導內容留待外界公論之外，一切靜待司法裁決。她已做好一切準備，應對接踵而至的政治追殺，打贏這場捍衛清白之戰。

林杏兒指出，「相關澄清已說明多次，對於相關抹黑、指控，以及背後的操作黑手企圖栽贓無辜，我至感遺憾。」她呼籲，司法務必還給他們所有人清白，讓冤屈得雪。

國民黨士林、北投區議員林杏兒。圖／聯合報系資料照
國民黨士林、北投區議員林杏兒。圖／聯合報系資料照

林杏兒 蕭景田

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