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女里長嗆建商「拿錢來處理」勒索收賄180萬元 法院判關6年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市中正區南福里前里長鄒桂蓉向在「轄區」內推案的建商索討180萬元賄款，更一審依貪汙藉勢藉端勒索財物罪判6年徒刑，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

天強建設2009年在南福里推建案，當時還未選上里長的鄒桂蓉認為工程車破壞環境，開價上百萬要求天強付錢遭拒；台灣松下營造推案，鄒女又要求賠償50萬元，松下認為鄰損只有9萬元，也拒絕付款。

依法規建商施工開挖道路在取得許可證後，還必須由工地所在位置的里長簽字才能施工，鄒桂蓉之前索款不成，但她2014年12月選上南福里里長，要求建商付這筆不樂之捐。

曾經拒絕付款的松下營造在鄒女當選上里長後，有埋設管線的需求，而找鄒女協商，鄒女開口索賄200萬元，經討價還價，建商勉強同意給鄒女180萬元，並以支票存入鄒女帳戶，鄒女拿錢後簽字同意建商在自己的里內施工。

鄒女偵查中坦承收180萬元，但辯稱「是為了美化社區大門通道及鄰損的費用」，但檢察官傳喚社區住戶，沒有人知道建商給錢美化環境，認定鄒女涉貪汙藉勢藉端勒索財物罪，將她收押偵辦。

鄒桂蓉曾嗆建設公司王姓總經理公事公辦，「你們公司如果沒有拿錢來處理的話，不要想我會簽任何東西，你們也別想拿到使用執照」，一審認為她為了私利勒索財物，惡性重大、有辱官箴，應予嚴懲，依貪汙藉勢藉端勒索財物罪判14年徒刑。

但二審認為不論是申請路證前的里長同意書，或取得路證後施工前的通知里長的所謂同意書，都不是里長的法定職務，不構成貪汙治罪條例之罪，但鄒桂蓉向被害人恐嚇取財，犯刑法公務員假借職務上之機會恐嚇取財罪，判2年6月徒刑，沒收180萬元，但被最高法院撤銷。

高院更一審仍認定鄒桂蓉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物罪，但撤銷原判決改判6年徒刑，褫奪公權5年，沒收180萬元不法所得；最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

貪汙 恐嚇 公務員 賄款

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