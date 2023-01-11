健保個資外洩上萬筆含機敏資料 健保署澄清未有此事

近日「健保署個資外洩 前主秘遭約談」等媒體報導內容，指涉健保署人員外洩民眾個資。健保署表示，就目前查證，並未有所謂「上萬筆機敏資料外洩」、「外洩個資長達13年」、「整套資料流出」等情事。健保署長李伯璋昨表示，已依衛福部長薛瑞元指示，成立專案調查小組進行內部行政調查，經初步行政調查，涉案人員共查詢超過16萬筆資料，但為職務需要或涉及違法，健保署須於農曆年前完成徹查，釐清事件原貌，同時檢視內控機制。

健保署表示，涉案同仁均辦理承保業務10餘年，因執行公務需求，查詢業務系統內的被保險人及投保單位資訊，有關各界關注的資料外洩情事，健保署將協助檢調共同釐清。

健保署指出，本次涉案人員是負責承保業務且無個人就醫查詢權限。因收入面的承保系統，包括存放加退保及保費紀錄，和支出面的醫管/醫審系統為存放健保就醫明細紀錄，這是二個不同獨立系統，相關權限均有分別控管及申請流程，單憑承保權限無法查詢醫療資訊。

健保署極為重視本案引發輿情關注之資安風險，已組成專案小組進行行政調查，全面審視現行資訊系統管控及稽核機制，強化資安管理作為，並針對人員管理一併檢討策進，防堵未來可能的資安風險。 目前全案已進入司法程序，將全力配合檢調偵查，期案情能早日明朗。