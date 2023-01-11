快訊

不只捷星！星宇航空本月初飛日本 接獲炸彈威脅

金球獎／「媽的多重宇宙」發威 楊紫瓊封喜劇類影后、關繼威奪男配角

高三師自訂「豪華謝師宴」每人收1200 家長震驚：一定要辦高級餐廳？

健保個資外洩上萬筆含機敏資料 健保署澄清未有此事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

近日「健保署個資外洩 前主秘遭約談」等媒體報導內容，指涉健保署人員外洩民眾個資。健保署表示，就目前查證，並未有所謂「上萬筆機敏資料外洩」、「外洩個資長達13年」、「整套資料流出」等情事。健保署長李伯璋昨表示，已依衛福部長薛瑞元指示，成立專案調查小組進行內部行政調查，經初步行政調查，涉案人員共查詢超過16萬筆資料，但為職務需要或涉及違法，健保署須於農曆年前完成徹查，釐清事件原貌，同時檢視內控機制。

健保署表示，涉案同仁均辦理承保業務10餘年，因執行公務需求，查詢業務系統內的被保險人及投保單位資訊，有關各界關注的資料外洩情事，健保署將協助檢調共同釐清。

健保署指出，本次涉案人員是負責承保業務且無個人就醫查詢權限。因收入面的承保系統，包括存放加退保及保費紀錄，和支出面的醫管/醫審系統為存放健保就醫明細紀錄，這是二個不同獨立系統，相關權限均有分別控管及申請流程，單憑承保權限無法查詢醫療資訊。

健保署極為重視本案引發輿情關注之資安風險，已組成專案小組進行行政調查，全面審視現行資訊系統管控及稽核機制，強化資安管理作為，並針對人員管理一併檢討策進，防堵未來可能的資安風險。 目前全案已進入司法程序，將全力配合檢調偵查，期案情能早日明朗。

健保署強調，健保資訊系統均以嚴格標準進行資料保護，定期安排資安教育訓練，不斷要求同仁要嚴審自律，遵守法律規範。健保署非常感謝外界的各項建議，未來也將再加強員工法治訓練及日常考核，提升個人素養及資安觀念。

健保個資外洩上萬筆含機敏資料，並長達13年？健保署澄清未有此事。本報資料照片
健保個資外洩上萬筆含機敏資料，並長達13年？健保署澄清未有此事。本報資料照片

健保 資安

延伸閱讀

官員洩個資13年查逾16萬筆 健保署：農曆年前完成徹查

健保署洩個資涉案人撤主管職 署長李伯璋給員工信曝光

昔酸國民黨砲打高端為「做空股票」 薛瑞元今鞠躬道歉

昔酸國民黨打高端為「做空股票」 薛瑞元今鞠躬道歉

相關新聞

退役少將吸收張哲平當共諜未遂判緩刑 檢研議是否上訴

空軍退役少將錢耀棟、陸軍退役中校魏先儀，試圖吸收國防部前副部長張哲平（現為總統府戰略顧問）及退役將領，意圖在台灣發展組織...

影／想趁過年大撈一筆 警破毒咖啡包製造工廠逮6嫌

陳姓男子等6人想趁過年大撈一筆，新北市海山警方獲報日前在板橋區民生路舊公寓，破獲毒咖啡包分裝製毒工廠，查扣1500多包成...

健保個資外洩上萬筆含機敏資料 健保署澄清未有此事

近日「健保署個資外洩 前主秘遭約談」等媒體報導內容，指涉健保署人員外洩民眾個資。健保署表示，就目前查證，並未有所謂「上萬...

高雄海產店發生砍人衝突 竟是老闆揮刀殺顧客

高雄市新興區自立二路某海產店今天凌晨發生砍人事故，海產店老闆朱姓男子拿酒杯涉嫌砸傷1名酒客後，又去廚房拿出菜刀砍傷另名酒...

退役將校共諜案 魏先儀、錢耀棟緩刑

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟多次邀約現、退役軍官與大陸情報工作人員見面，企圖在台發展組織，連累總統府戰略顧問張...

不鏽鋼瓶 裝K毒闖關

竹聯幫信堂大哥魏姓男子涉嫌結合四海、小南門、血鷹幫分子「跨黑幫」運毒，從德國寄空運郵包來台，在真空不鏽鋼瓶裝K他命；刑事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。