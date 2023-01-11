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司法院長許宗力憂中共犯台 失去審判獨立「台灣離地獄不遠」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
面對中共武力騷擾，司法院長許宗力在司法節致詞時提醒大家要捍衛司法、珍惜審判獨立且要有危機意識，一旦失去獨立審判，台灣離地獄就不遠了。記者王宏舜／翻攝
面對中共武力騷擾，司法院長許宗力在司法節致詞時提醒大家要捍衛司法、珍惜審判獨立且要有危機意識，一旦失去獨立審判，台灣離地獄就不遠了。記者王宏舜／翻攝

1月11日是司法節。司法院、法務部、全國律師聯合會假公務人力發展學院福華文教會館舉辦學術研討會。司法院長許宗力今表示中共軍機、軍艦持續越過台海中線騷擾我們，台灣人似乎麻痺、不以為意，這種「水煮青蛙」現象令人憂心，他提醒大家要捍衛司法、珍惜審判獨立且要有危機意識，一旦失去獨立審判，台灣離地獄就不遠了。

今天是第78屆司法節，許宗力對齊聚一堂慶祝司法節的審、檢、辯、學界表示，司法的核心精神在「審判獨立」，審判獨立更被稱為國家最後一條生命線，只有獨立的審判、不受任何控制，司法才能獲得人民信任，人民遇有糾紛，才會使用法院作為紛爭解決的救濟管道，如果審判不獨立，被行政或政黨控制，人民不信任法院，遇到紛爭，就不會使用法院，而是訴諸自力救濟，如果自力救濟成為人民紛爭解決的日常管道，無異強凌弱、眾暴寡，整個社會、國家秩序勢必崩解。

「審判獨立已成為我們生活方式」許形容就像呼吸空氣一樣的自然，也就是因為那麼理所當然而忘記它是需要珍惜、呵護、捍衛的。

許宗力指當「有一個鄰居」它們的價值信仰跟我們不一樣，它的最高法院院長宣稱「我們堅決反對審判獨立」，它的軍機、軍艦持續越過台海中線騷擾我們，周一起甚至在台海周邊軍演，身為司法院院長，他不能不提醒大家要捍衛司法、珍惜我們引以為傲的審判獨立。

許宗力表示，本次研討會主題是「數位證據之挑戰與因應」，身處數位及網路時代，在司法審判中，如何妥適運用數位證據來正確認定事實，是必須審慎面對的新興議題。許也不忘提醒國民法官新制已正式施行，是我國司法史上的重要里程碑，將為我國的刑事司法制度展開新頁。

許說，司法權來自於國民主權的託付，也以服務國民、解決國民紛爭為主要職責，司法無法自外於國民，也不應該自外於國民。過去人民只能藉由媒體報導、親友分享而片段理解司法，未來將有機會走入法院、參與審判，成為司法權的行使者，這是司法和人民站在一起、相互對話、彼此信任的重要契機。

對於民眾對司法信任度的民調，許宗力以司法院去年委託民調公司所辦理的民調為例，指民眾對於法官的信任度已達58.8%的歷年新高，此外，諸如遠見雜誌、甚至國外公正機構所做的民調結果，都呈現相類似、緩步提升的趨勢，與世界其他先進國家的司法信任度相較，也毫不遜色。

司法院 許宗力 中共

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