堆巨量雜物致逃生困難燒死6人 女房東羈押10月獲10萬交保

台中興中街7樓住宅去年3月大火釀6死，鄭姓房客不滿在房間「養羊」被莊姓女房下通牒搬家，竟氣憤縱火，加上莊堆積巨量雜物釀逃生困難，各被依殺人、公共危險起訴並羈押至今；莊女不認罪，並曾喊「自己快死了」求交保，法院考量莊已羈押10個月，裁定10萬元交保限制住居，可抗告。

檢方起訴指出，莊姓房東（68歲）買下興中街房子隔成43戶出租，因本身做資收在1至9樓梯、走廊，陽台堆放大量衣物、書報、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，鄭3月6日不滿在房內養羊遭莊要求搬家，竟點燃樓梯口塑膠袋釀大火，加上雜物阻塞通道，最終釀6死6傷慘劇。

莊女多次開庭均求交保，表示她身體已經壞光光，希望回家調養，還曾當庭向法官說，「我快要死了」請求不要繼續羈押」。

莊還說，如果鄭姓房客沒有點火，那什麼事都不會發生，完全是鄭男的問題，鄭也明知樓上都有人住，並激動說「不要把事情通通推到她身上。」

莊的辯護人表示，該案消防火場鑑定、證人作證均已完成，且莊年事已高沒有逃亡可能，加上和被害人、證人屬極端對立狀態，應無串證可能；公訴檢察官認為，莊女羈押原因及理由均仍存在，尤其莊女供述和證人有嚴重出入，請求2人都應續押。

台中地院審酌，根據卷證資料、犯案情節等雖認羈押原因仍存在，但莊女從去年3月8日檢方聲押，經裁准、繼續羈押至今已10個月，莊被起訴罪名為最重本刑10年以下徒刑。

法院認為，莊女已經受相當期限羈押，衡酌其被訴罪名及訴訟程度，認為她提出相當保證金，輔以限制住居、出境、出海，並定期赴派出所報到等，應可對她有相當程度的心理約束力，足保全日後到庭接受審判。