快訊

不只捷星！星宇航空本月初飛日本 接獲炸彈威脅

金球獎／「媽的多重宇宙」發威 楊紫瓊封喜劇類影后、關繼威奪男配角

高三師自訂「豪華謝師宴」每人收1200 家長震驚：一定要辦高級餐廳？

堆巨量雜物致逃生困難燒死6人 女房東羈押10月獲10萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中興中街7樓住宅去年3月大火釀6死，鄭姓房客不滿在房間「養羊」被莊姓女房下通牒搬家，竟氣憤縱火，加上莊堆積巨量雜物釀逃生困難，各被依殺人、公共危險起訴並羈押至今；莊女不認罪，並曾喊「自己快死了」求交保，法院考量莊已羈押10個月，裁定10萬元交保限制住居，可抗告。

檢方起訴指出，莊姓房東（68歲）買下興中街房子隔成43戶出租，因本身做資收在1至9樓梯、走廊，陽台堆放大量衣物、書報、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，鄭3月6日不滿在房內養羊遭莊要求搬家，竟點燃樓梯口塑膠袋釀大火，加上雜物阻塞通道，最終釀6死6傷慘劇。

莊女多次開庭均求交保，表示她身體已經壞光光，希望回家調養，還曾當庭向法官說，「我快要死了」請求不要繼續羈押」。

莊還說，如果鄭姓房客沒有點火，那什麼事都不會發生，完全是鄭男的問題，鄭也明知樓上都有人住，並激動說「不要把事情通通推到她身上。」

莊的辯護人表示，該案消防火場鑑定、證人作證均已完成，且莊年事已高沒有逃亡可能，加上和被害人、證人屬極端對立狀態，應無串證可能；公訴檢察官認為，莊女羈押原因及理由均仍存在，尤其莊女供述和證人有嚴重出入，請求2人都應續押。

台中地院審酌，根據卷證資料、犯案情節等雖認羈押原因仍存在，但莊女從去年3月8日檢方聲押，經裁准、繼續羈押至今已10個月，莊被起訴罪名為最重本刑10年以下徒刑。

法院認為，莊女已經受相當期限羈押，衡酌其被訴罪名及訴訟程度，認為她提出相當保證金，輔以限制住居、出境、出海，並定期赴派出所報到等，應可對她有相當程度的心理約束力，足保全日後到庭接受審判。

法院1月7日裁定莊女10萬元交保，停止羈押，並命她限制住居、出境、出海，每周日上午到大誠派出所報到，不得對證人有危害、恐嚇及騷擾行為。

女房東堆積巨量雜物釀逃生困難，經法院羈押10月後裁定她10萬元交保。圖／報系資料照
女房東堆積巨量雜物釀逃生困難，經法院羈押10月後裁定她10萬元交保。圖／報系資料照

房東 縱火

延伸閱讀

瞞行程害183人染疫被判4年 遼寧司機想翻案

可以回家過年！士檢抗告遭駁 蕭景田1500萬交保確定

德國真空不鏽鋼瓶走私K他命來台 黑道開A8豪車運毒落網

逆轉！楊志強涉台南市正副議長賄選案 遭羈押理由出爐

相關新聞

林智堅論文抄襲案官司戰場擴大 余正煌今下午「加碼」告他加重誹謗

新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲案，導致民進黨提名桃園市長參選人陣前換將，調查局調查官余正煌自訴林智堅違反著作權法，台北...

立委蘇震清涉貪遭重判 自訴女書記官變造證據 高院駁回

立法委員蘇震清因SOGO經營權索賄案遭台北地院判刑10年，一審審理期間，蘇認為貪汙案筆錄不實，自訴台北地檢署趙姓女書記官...

獨／林智堅論文案秋後算帳？調查官余正煌：歡迎來戰

調查局新竹市站調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅抄襲論文，並向台北地院提起刑事自訴，北院今天下午將開庭行準備程序；巧的是...

健身教練張育銘勒斃女友判無期嫌太重 律師：沒損壞屍體

健身教練張育銘不滿女友分手，以整理搬家物品為由約女友回到共同租屋處，趁女友背對他時勒斃，警方到場時他反鎖房門持刀自戕，送...

堆巨量雜物致逃生困難燒死6人 女房東羈押10月獲10萬交保

台中興中街7樓住宅去年3月大火釀6死，鄭姓房客不滿在房間「養羊」被莊姓女房下通牒搬家，竟氣憤縱火，加上莊堆積巨量雜物釀逃...

勞資調解期間違法解雇7名員工 法院判國語日報要吐還457萬元薪水

7名國語日報員工前年被公司以業務緊縮、虧損為由裁撤資遣，經勞資調解不成立，提告請求確認僱傭關係存在，台北地方法院認為國語...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。