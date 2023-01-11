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勞資調解期間違法解雇7名員工 法院判國語日報要吐還457萬元薪水

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

7名國語日報員工前年被公司以業務緊縮、虧損為由裁撤資遣，經勞資調解不成立，提告請求確認僱傭關係存在，台北地方法院認為國語日報資遣符合最後手段性原則，但在調解期間資遣已違法，判雙方2021年7月8日起至2022年8月23日僱傭關係存在，報社須給付7人這段期間的薪資共457萬餘元，可上訴。

7名員工主張，他們分屬於國語日報報版部製版組、機印組、發行組夜班人員，公司2021年6月8日召開會議，以業務緊縮、虧損為由裁撤資遣；7人申請勞資爭議調解，同年7月14日召開調解會議，但報社在勞資爭議調解期間資遣，違反勞資爭議處理法規定，認為資遣無效。

7人指出，國語日報資遣他們，卻將業務外包，可見報社仍有需求，縱使經營虧損，也與他們是否在職無關，且報社仍有位在精華地區的不動產，可以出租或待都更獲利；再者，報社沒有勞資協商、徵詢他們是否願意調動職務、減薪等方式留任，資遣不符合最後手段性原則。

國語日報指出，報社2014年起至今皆處於虧損狀態，且7人所屬的部門支出最高，公司收入卻逐年遞減，經裁撤後成本減少約1705萬元，負債也下降至9220萬元，可證明精簡人事的效果，資遣是無法迴避的決定，且符合最後手段性原則。

台北地院認為員工2021年6月7日申請調解，北市勞動局同年7月14日開調解會議，最終結果不成立，則勞資爭議調解期間為2021年6月7日至7月14日，而國語日報在同年8日終止勞動契約，確實違反勞資爭議處理法而無效。

法院指出，根據國語日報的收支營運表，自2019年度以來虧損逐年擴大，淨值持續下降，累計虧損高達1億7013萬餘元，虧損應屬嚴重，且印製分量也從2016年起減少35％以上，可見業務也確實減縮。

另外，國語日報資遣員工前有詢問各部門職缺，除了一名會計職缺外，其他部門並無釋出職缺，但員工拒絕退休或優惠資遣條件，堅持報社繼續雇用，且公司也無適當職缺供員工轉職，認定公司資遣行為符合最後手段性原則，判雙方2021年7月8日起至2022年8月23日僱傭關係存在，報社須給付7人各45萬餘元至81萬餘元不等金額，共計457萬餘元。

國語日報。圖／聯合報系資料照片
國語日報。圖／聯合報系資料照片

資遣 國語日報

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