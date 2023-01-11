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林智堅論文抄襲案官司戰場擴大 余正煌今下午「加碼」告他加重誹謗

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲案，導致民進黨提名桃園市長參選人陣前換將，調查局調查官余正煌自訴林智堅違反著作權法，台北地方法院今天傳喚林智堅開庭；余正煌律師下午除了論文案外，將「加碼」到台北地檢署遞狀提告林智堅加重誹謗罪嫌，擴大訴訟戰場。

新竹市前市長林智堅（左）與過去長期擔任台大國發所教授的國安局長陳明通（右）。圖／聯合報系資料照片
新竹市前市長林智堅（左）與過去長期擔任台大國發所教授的國安局長陳明通（右）。圖／聯合報系資料照片

據悉，余正煌日前也已經針對30名於網路上發表不實言論、推文的網友，向地檢署遞狀提告誹謗罪嫌。

台灣大學學術倫理審定會今年8月9日認定林智堅台大國發所有關「新竹市長選舉三腳督」的論文抄襲余正煌的作品，當時林智堅上火線稱指導教授、國安局長陳明通拿自己的初稿給余正煌，林智堅形容自己「好心給雷親」，希望余正煌做人要厚道。

林智堅還曾經說，陳明通有要求余正煌向他表示感謝之意，再批評余正煌做人不該是這樣，「是非可以這樣顛倒嗎？」、「這社會可以這樣嗎？」等。

余正煌認為，國發所的論文是自己完成的，林智堅為偽裝有政治信用拖他下水，不止一次聲稱給過他論文「初稿」，無端謾罵，造成他名譽受損，有必要透過司法調查爭回清白，在與律師團研究後，決定加告林智堅加重誹謗。

林智堅 余正煌 論文抄襲

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