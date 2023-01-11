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小學校長購夾娃娃機當獎勵涉貪汙判4年 2審大逆轉輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣瑞光國小前校長王志明添購2台夾娃娃機，希望藉此鼓勵學生爭取榮譽，卻因違法採購程序，被檢方起訴，屏東地院認為他犯利用職務機會詐取財物罪，判刑4年，褫奪公權2年，王不服判決上訴，今高雄高分院推翻一審認定，認為王未用職務斂財，僅依違反商業會計法的「填製不實會計憑證罪」，改判6月徒刑，得易科罰金。

王英明2016年8月到任瑞光國小，2017年該校獲得9萬5000元的縣議員建議款，讓學校可以採購體育探索教育器材，王英明指示學校體衛組長向洪姓運動器材業者採購夾娃娃機、紅白對抗足球台、聖火台及棒球九宮格等商品。

由於夾娃娃機太過熱門，王英明自己到夜市用1萬元向饒姓男子購買2台中古夾娃娃機，再要求洪姓業者以3萬7000元單據核銷，等夾娃娃機運抵學校後，洪姓業者則將1萬2000元的費用交給王英明，用來支付兩台中古娃娃機的費用。

學校劉姓總務主任質疑夾娃娃機太舊，王於是又請曾姓業者將娃娃機貼上新皮，再拿收費單據向家長會請款，劉姓總務主任曾質疑貼皮費怎會用家長會經費支出，於是王英明又請洪姓業者，交1萬3000元貼皮費給家長會，並另開收據，註明費用是由洪姓業者的運動廣場支出，家長會只是先「墊付」。

後來審計部抽查瑞光國小財務收支時，發現校方收支有疑慮，懷疑牽涉不法，於是函請法務部廉政署展開偵辦，王英明最後檢方被依違反貪汙治罪條例、商業會計法等罪起訴，涉貪金額共1萬7000元。全案曝光後，家長會還連署聲援，認為王並未涉貪。

屏東地院審理時，王男喊冤，稱他是鼓勵學生爭取榮譽，才會採購夾娃娃機，當作學生的獎勵，還特別將夾子改成「每夾必中」，讓獎勵發揮最大效用，而且這次採購的經費，都是使用在夾娃娃機上，他並沒有貪汙。

但屏院法官認為，王英明身為公務員，應熟知政府採購法規，卻以不實憑證詐取夾娃娃機款項，還指稱是學校同仁因個人私利檢舉，綜合相關事證，依貪汙治罪條例論罪。

至於洪姓業者未實際出售夾娃娃機，卻與王英明共同詐領採購款項，考量他坦承犯行，依共同犯利用職務機會詐取財物罪，判刑2年，緩刑5年，並應向公庫支付15萬元，褫奪公權1年。

王英明不服上訴，高雄高分院合議庭綜合相關事證，認定王未利用職務歛財，改依商業會計法論罪，從輕改判有期徒刑6月，得易科罰金，以1000元折算1日。

夾娃娃機示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
夾娃娃機示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

夾娃娃機 貪汙

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