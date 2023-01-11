立委蘇震清涉貪遭重判 自訴女書記官變造證據 高院駁回

立法委員蘇震清因SOGO經營權索賄案遭台北地院判刑10年，一審審理期間，蘇認為貪汙案筆錄不實，自訴台北地檢署趙姓女書記官滅證、偽造文書罪，北院判無罪。蘇上訴，台灣高等法院今駁回。

趙姓女書記官已離職，目前為實習律師。

蘇震清2021年自訴指出，承辦立委貪瀆案的台北地檢署檢察官、書記官在2020年8月10日訊問「汙點證人」太流公司前董事長李恆隆時，李自白的證詞充斥雜音，無法辨識。蘇也認為承辦貪汙案的檢察官、書記官2020年8月24日再次偵訊李恆隆時，內容與錄音的譯文並未完全相符，檢察官、書記官犯變造刑事證據、公務員登載不實文書2罪。

北院認為，蘇自訴應還包括濫權追訴罪，但蘇不是濫權追訴罪的「直接被害人」，判自訴不受理。蘇就自訴案提上訴指出，法官未經審理就做出罪名認定，於法無據，依照最高法院刑事判例，與國家或社會同時被害的個人，仍不失為「直接被害人」，所以他有權提起自訴。

二審認為，蘇震清自訴書記官變造刑事證據、公務員登載不實罪，造成蘇可能受到重判，蘇自訴書記官部分撤銷發回一審審理，不過，蘇自訴檢察官部分駁回上訴。北院更一審判趙姓女書記官無罪。

蘇震清不服，再次上訴。高院去年12月14日開庭時，自訴代理人房彥輝主張趙女與檢察官共同刻意製作與錄音檔案不符的筆錄，一審認事用法未恰，請量處適當之刑。

趙女否認犯罪，並指她當時只是按下錄音鍵，錄音是電腦設備所錄製。律師王妤安表示，沒規定筆錄得一字不漏地記載，記錄要旨並未違法，況且李恒隆、證人李秀峰都是確認過筆錄後才簽名。