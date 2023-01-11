狠父封口虐打滿月男嬰處2年10月 檢方上訴遭駁回理由曝光

29歲謝姓男子夫妻不睦，與岳父有債務糾紛，去年3月男嬰剛出生，僅因相貌似岳父，5月與妻口角後遷怒男嬰，以膠帶黏貼摀住口部，再將毛巾捲成條狀甩打臉部，又以拳頭連續捶打胸腹，致肝臟裂傷及肋骨骨折，一審判2年10月，檢方上訴，謝認錯且男嬰傷勢已改善，二審駁回上訴。

檢方指出，原審已審酌謝因一時情緒，而遷怒男嬰，並恣意施以凌虐致男嬰遍體鱗傷，並受有右側第三肋骨骨折，且造成肝臟裂傷、心肌挫傷等傷害，又以膠帶摀口，避免男嬰發生嚎叫等情。然甫出生兒童身體各部位的器官、構造極為脆弱易損，需仰賴照顧者細心呵護、小心照料，倘有不慎，即易造成不治或難治的傷害結果，更何況是遭受刻意的暴力施打，而男嬰僅出生月餘，即因謝一時情緒氣憤而無端毆打，並持續月餘，造成男嬰身心的重創，實難以想像。

而男嬰去年8月1日前往柳營奇美醫院檢查，仍發現肌酸磷化脢指數異常，可知嬰心肌的挫傷仍未康復，足見謝下手凶殘，原審量處謝2年10月過輕，請求從重量刑。

台南高分院合議庭指出，原審判決量刑，已審酌謝的犯罪動機、目的，謝品行、犯罪所生危害、犯後態度，及謝智識程度、生活狀況，並未逾越法定刑度，也無濫用裁量的情事，量刑也與謝的罪行相當，並無過輕。

柳營奇美醫院11月底函覆男嬰病情摘要，指去年8月11日前往柳營奇美醫院檢查結果，其心臟肌肉酵素及肌肉酵素異常狀況，與之前結果比較結果，已在改善中，預期之後會正常，不會留下明顯後遺症。另男嬰經社工帶往高雄長庚醫院進行血液檢驗追縱，結果顯示肌酸磷化脢及肝功能等均已改善。

同時，男嬰的母親也以書信或當庭表示：謝案發後已經知道錯了，個性也有在改，她願意原諒丈夫。謝經過原審判處罪刑後，並沒有表示不服提起上訴，且表示願意認罪而無任何辯解。