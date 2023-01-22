二十年交情決裂 他催討五十八萬元債務撕破臉、亂刀把同窗砍死

李永然律師

古人有云：「朋友有通財之義」，因而社會上常有朋友或同學間告貸的事發生，向朋友借錢就是「債務人」，依法負有清償的義務。

近來社會上發生朋友間告貸，借用人（債務人）卻對貸與人（債權人）耍賴，雙方因而發生糾紛。茲舉兩個案例如下：

案例一：討五十八萬毀二十年交情，亂刀殺死同窗

民國111年3月1日聯合報A12版刊載一則報導稱：三十六歲許姓男子受人委託，向國中同窗張姓男子催討五十八萬元債務，張男覺得許男不給他面子，兩人反目，張男後來清償債務，但兩人已撕破臉結怨，二十年交情決裂；許男三天前怒糾眾登門尋仇，七人亂刀把張男砍死，全被依「殺人罪」嫌移送。

案例二：老同學來討債，殺了他呆立現場

民國111年6月1日聯合報A14版刊載一則報導稱：二十四歲洪姓男子疑不滿國中同學莊姓男子討債，前晚在住家旁槌球場談判發生衝突，涉嫌掏出「藍波刀」砍殺莊男，莊男腹部中刀，臟器外露倒地死亡，洪姓男子遭依「殺人罪」嫌被移送偵辦，且被法院裁定「羈押」。

(本文出自《透過修行避免法律糾紛手冊》，未經同意禁止轉載。) 由上述兩個案例，都是同學間金錢借貸，貸與人為了向借貸人討債，而在討債過程中發生口角衝突不愉快，而生嫌疑，致引起「殺機」！

按向他人借貸金錢，在法律上成立「消費借貸契約」（《民法》第474條第1項）（註3）；借用人應於「約定期限」內返還借用的金錢；未定「返還期限」，貸與人可以定「一個月」以上的「相當期限」催告借用人返還（《民法》第478條）。如果借用人仍拒人清償，以循合法途徑為宜，即：

一、委託律師發出「律師函」，催告債務人清償，並訂時間，進行溝通協調；

二、利用「督促程序」向管轄法院聲請對債務人發「支付命令」（《民事訴訟法》第508條）；

三、向管轄法院聲請「調解」或提起「民事訴訟」（給付之訴）（《民事訴訟法》第244條）。

然而上述兩個案例皆未循合法的法律途徑進行討債，卻是找人幫忙討債，或自己出面嗆聲爭吵，致心生嫌隙，使債務人心生「瞋恚」或債權人心生「憎恨」，而引起殺機，導致惹來殺身之禍。討債過程因瞋恨、憎恨之心起，起惑造業，動手殺人，立即觸犯《刑法》第271條「殺人罪」（註4）。

註3：稱「消費借貸」，謂當事人一方移轉金錢或其他代替物的所有權於他人，而約定他方以種類、品質、數量相同之物返還的契約。

註4：《刑法》第271條第1項規定：殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

(本文出自《透過修行避免法律糾紛手冊》，作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。)