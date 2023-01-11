逆轉！原法官不承認「配偶權」正宮吞敗 今全案改判小三要賠錢了

台北地方法院法官吳佳樺前年依大法官解釋認定憲法重視個人性自主決定權，而不承認配偶權存在，判決向小三求償80萬元的陳姓婦人敗訴，被二審以言詞辯論通知書未合法送達小三，程序有瑕疵，判決廢棄發回更審；台北地院更一審作改判小三應賠償元配12萬元，可上訴。

陳婦提告主張，丈夫2019年4月至6月經常和小三深夜通電話，同年8月在外牽手而認定有婚外情，要求對方賠償80萬元；一審法官吳佳樺是大法官吳陳鐶的女兒，她認為根據大法官宣告刑法通姦罪違憲的釋字791號解釋，憲法過去強調保障婚姻家庭制度，如今變為重視獨立個體的性自主決定權。

她認為配偶是相互獨立自主的個體，不因婚姻忠誠義務，而能支配另一方的意志或自主決定，在憲法典範變遷脈絡下，不應承認配偶權存在，一審判小三免賠。

陳婦不服提上訴，二審認為一審向小三屏東戶籍地址、新北市地址寄送通知書，但兩地均無人受領，通知書寄存於派出所；法院囑託兩地警局查訪，發現小三已久未居住戶籍地，另新北市也僅是為子女就讀學區而暫時借遷入的地址，從未實際居住。

二審以一審通知書未送小三應收受的地址，不能以寄存派出所就當作合法送達為由，認定一審送達有瑕疵，仍准一造辯論判決，訴訟程序不合法，廢棄發回更審，有技巧地迴避配偶權爭議性問題。

因一審已作實體判決，而非程序裁定駁回，案件被二審廢棄發回後，不會再分案給吳佳樺，北院更一審由法官宣玉華審理，逆轉判小三應賠償陳婦12萬元，也符合法界預測吳佳樺論點屬於「少數派」，更審判決確實翻轉結果。

小三曾傳訊息給陳婦「妳老公在我店裡喝醉了還在我這睡覺」、「很想知道為何你老公不想跟你住在一起」、「既然你說過你們還是夫妻，那就麻煩你管好自己的老公」等語。