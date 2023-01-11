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JOJO動畫配音員被恐嚇割喉、詛咒猝死 狂粉衝動下場慘了

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄沈姓男子曾因不滿日本動漫配音角色，留言恐嚇配音員遭判刑；未料，沒學到教訓，針對動畫JOJO角色空條承太郎配音員，於網路留言，要割喉、一刀一槍殺死對方，更詛咒他猝死。事後遭恐嚇的配音員報警，地院審理後，將沈男依法處拘役30天。

判決指出，沈男因不滿某配音員，擔任動畫JOJO角色空條承太郎的配音，在2021年9月12到11月24日，到維基百科網站頁面留言宣洩不滿。

沈男在網路留言指，「把你一刀一槍把你殺死」、「一刀一槍殺死。享年42歲」、「炸死你」、「你在國慶日！猝死」、「把你的老婆綁架進皇居開始強姦你的老婆！讓你痛苦一輩子！」、「你再給我為日本電影、日本動畫、韓劇配音我吉良吉影就去割斷你的喉嚨！」。該名配音員因此心生畏懼，報警處理。

警方依據報案人指證，及網頁留言截圖，循線找到沈男並佐證犯行，警詢、偵訊時，他都坦承犯行，被檢方依恐嚇罪起訴，聲請簡易判決處刑。

調閱前科紀錄，沈男過去就曾因不滿日本動漫「從零的開始的異世界生活」某角色配音，在臉書留言恐嚇，遭判拘役15天，未料這次又再犯。

法官認為，沈男只因不滿動畫角色配音，便透過網路留言恐嚇他人，行為並不可取，又有恐嚇罪前科，素行不佳，兼衡學歷只有高中畢業，家境小康，領有重度肢體障礙證明，審理後將他依恐嚇危害安全罪，處拘役30天，得易科罰金。

「JOJO的奇妙冒險」為日本漫畫家荒木飛呂彥代表作，漫畫從1987年連載至今，為許多7、8年級生的共同回憶。

高雄沈姓男子曾因不滿日本動漫配音角色，留言恐嚇配音員，遭判拘役30天。（示意照）記者陳弘逸／攝影
高雄沈姓男子曾因不滿日本動漫配音角色，留言恐嚇配音員，遭判拘役30天。（示意照）記者陳弘逸／攝影

恐嚇 日本 動畫

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