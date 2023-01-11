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獨／林智堅論文案秋後算帳？調查官余正煌：歡迎來戰
調查局新竹市站調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅抄襲論文，並向台北地院提起刑事自訴，北院今天下午將開庭行準備程序；巧的是，余正煌昨天深夜在臉書發文指出，「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，由於PO文內容頗有政治意味，文章一出引發諸多聯想。
有不少調查官看了PO文後解讀，余正煌文章中指的「黨」，莫非是民進黨？「公司」難道是調查局？另有調查官說，今天是余正煌告林智堅案的開庭日，學長選在昨天深夜發文，時機點也太巧了，且文章提及「要戰就來」，顯示態度相當強硬，難道是被秋後算帳了嗎？
據了解，林智堅爆論文抄襲風波期間，台大認定抄襲且情節嚴重，決議撤銷林智堅碩士學位，當時有人匿名向檢調檢舉余正煌，余正煌是否因此檢舉信受到委屈？抑或是有其他因素所造成？目前不得而知。
林智堅台大國發所碩士論文涉抄襲，國發所學長余正煌自訴違反著作權法，法院審理期間，余認為林在抄襲風波中的個人辯護傷害他名譽，決定加告加重誹謗罪，還要針對約30名於網路上發表不實言論、推文的網友提告誹謗。
余正煌律師曾說，余正煌提告林智堅若由檢方偵查，會因偵查不公開導致很多限制，例如無法好好公開透明檢視雙方提出的資料，由於案件涉及台大，具有高等學術地位，若因偵查不公開，很多重要資訊就會無法揭露，所以選擇自訴。
余正煌是調查班48期，早年在新北市調查處服務，負責汐止據點，擅長國安情報工作，特別是兩岸事務，平日行事低調。
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