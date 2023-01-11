健身教練張育銘勒斃女友判無期嫌太重 律師：沒損壞屍體

健身教練張育銘不滿女友分手，以整理搬家物品為由約女友回到共同租屋處，趁女友背對他時勒斃，警方到場時他反鎖房門持刀自戕，送醫無礙；新北地方法院依殺人罪判張無期徒刑，褫奪公權終身。張和檢方皆上訴，台灣高等法院昨行準備程序，張主張符合自首要件且非預謀，他沒主動提出賠償金額，但說「希望進監所做手工補償」。

張（36歲）不滿女友去年1月至2月間提分手，先在網站YouTube上搜尋殺人手法，又向朋友透露殺女友的念頭，並將女友約到原本兩人同住的租屋處見面，因無法接受分手事實，趁女友背對他時將她勒斃。張勒死女友後打電話給好友，稱要自殺並交代後事，警方獲報趕到場，張將門反鎖後持刀自戕，員警及時救下。

新北地院認為張育銘打給友人，只是表達自殺意願，沒要求對方報警，見警方到場後還鎖門，不符合自首要件。張僅因無法接受女友分手並另結新歡，就殺害女友，新北院認為不值得同情，且他勒住女友長達2至3分鐘，女友不停掙扎卻不停手，手段殘忍。

張育銘曾與多人因行車糾紛發生衝突，女友生前也曾向朋友透露張讓她感到不安、害怕，一審認為張欠缺自我控管情緒能力，依賴暴力解決問題，而這也是兩人感情生變的主因。張一再表示是因第三者介入，才會產生殺人想法，沒能反省自己如恐怖情人的交往模式，犯後態度欠佳，一審判他無期徒刑。

檢察官對刑度有意見，上訴高院，而張也認為「判太重」而上訴，高院昨開庭。張表示當下是臨時起意，並非預謀殺人，且他應該符合自首要件；女律師辯護稱張沒有用刀、也沒有毀棄損壞屍體，且犯後也感到抱歉、坦承犯罪，不應論處無期徒刑。

法官詢問有與被害家屬談和解嗎？女律師表示，她試圖與告訴代理人聯繫，但對方沒有回電話。法官問張育銘有無賠償被害者家屬的計畫？他則稱希望靠服刑時的手工收入來彌補。

女律師聲請由台灣司法心理學會評估張育銘有無矯正、教化、再社會化可能性，並聲請勘驗張與死者的LINE對話截圖，釐清在2021年12月12日兩人是否有見面、肢體衝突。女律師也表示，死者2022年1月12日曾向朋友表示希望能挽回張，可見張並非「恐怖情人」，希望傳喚相關證人。高院定1月31日審理。