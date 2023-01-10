官員洩個資13年查逾16萬筆 健保署：農曆年前完成徹查

衛福部健保署爆發官員查民眾個資洩密案。健保署長李伯璋今表示，目前依衛福部長薛瑞元指示，成立專案調查小組進行內部行政調查，針對健保署前主任秘書葉逢明，以及現職健保署承保組科長謝玉蓮、李仁輝等3人查詢的資料進行內容分析，初步清查發現，謝玉蓮、李仁輝在13年期間查詢超過16萬筆資料，但為職務需要或涉及違法，薛瑞元已指示，健保署須於農曆年前完成徹查，釐清事件原貌，同時檢視內控機制。

李伯璋說，專案調查小組由健保署副署長李丞華主持，並進行內部行政調查，現已完成初步清查，就涉嫌3人從2009年至2022年查詢承保業務系統被保險人資料情形，葉逢明在主秘任內並無配發系統查詢權限，也尚未發現其查詢紀錄，但還須進一步調查被檢調調查的原因。

謝玉蓮、李仁輝兩人則負責承保業務10年以上，具資訊系統查詢權限，但確實有職務需求，期間2人分別查詢13萬3千多筆、3萬5千多筆資料，其中謝玉蓮在2018年查詢高達11萬多筆略為異常，另李仁輝則是每年查詢數量差不多，並無明顯異常，但2人均堅稱因為公務而查詢，否認違規，到底是否出於公務查詢、有無不當外洩情資事宜，持續調查中。