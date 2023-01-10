官員洩個資13年查逾16萬筆 健保署：農曆年前完成徹查
衛福部健保署爆發官員查民眾個資洩密案。健保署長李伯璋今表示，目前依衛福部長薛瑞元指示，成立專案調查小組進行內部行政調查，針對健保署前主任秘書葉逢明，以及現職健保署承保組科長謝玉蓮、李仁輝等3人查詢的資料進行內容分析，初步清查發現，謝玉蓮、李仁輝在13年期間查詢超過16萬筆資料，但為職務需要或涉及違法，薛瑞元已指示，健保署須於農曆年前完成徹查，釐清事件原貌，同時檢視內控機制。
李伯璋說，專案調查小組由健保署副署長李丞華主持，並進行內部行政調查，現已完成初步清查，就涉嫌3人從2009年至2022年查詢承保業務系統被保險人資料情形，葉逢明在主秘任內並無配發系統查詢權限，也尚未發現其查詢紀錄，但還須進一步調查被檢調調查的原因。
謝玉蓮、李仁輝兩人則負責承保業務10年以上，具資訊系統查詢權限，但確實有職務需求，期間2人分別查詢13萬3千多筆、3萬5千多筆資料，其中謝玉蓮在2018年查詢高達11萬多筆略為異常，另李仁輝則是每年查詢數量差不多，並無明顯異常，但2人均堅稱因為公務而查詢，否認違規，到底是否出於公務查詢、有無不當外洩情資事宜，持續調查中。
李伯璋說，健保資料庫讀取紀錄都有保存，將會確認相關人士查詢資料筆數、頻率、內容，以及是否存入隨身硬碟攜帶外出。此外，過去曾針對資料庫查詢權限進行清查，接下來會更加嚴管控整批資料下載或列印，並全面檢視現行資訊系統查核機制，配合行政調查報告強化內控。目前司法調查中，2名涉案人員正常上班，但已關閉健保資料庫系統查詢權限，且在調查期間調至非主管職務，並將盡速檢討人員行政責任，研議加強內部查核密度及強度的作法。
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