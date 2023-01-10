健保資料疑外洩 數位部：非主管機關會全力配合偵辦

衛福部健保署驚傳外洩民眾個資，民眾黨立委賴香伶表示，「13年個資外洩不知情？衛福部長混很大」，並指稱數位部成立就是希望保護國人不受各式數位化攻擊，但顯然現在已經失靈，人民擔心自己資料被放到網上，但數位部長唐鳳還在推廣LINE點餐系統；對此，數位發展部次長李懷仁表示，對於賴香伶誤解數位部權責範圍，有必要再次向社會說明，以避免誤解。

首先，數位部並不是推廣LINE點餐系統，數位部推動從經濟部移撥接續的「台灣雲市集服務」業務，雲市集服務目前線上提供超過300家資服業者所開發的數位轉型雲端解決方案，除線上點餐外，另包含人資管理、遠距辦公協作、進銷存、客戶關係管理、能源管理系統等共15類型的軟體，以及專家線上諮詢服務，作為協助中小微企業數位轉型，提升中小企業數位韌性，以補助方式協助中小企業快速導入以租代買(訂閱制)、行動化等特性的方案；自110年7月開站至111年12月底，已協助4萬多家企業轉型上雲。未來更將持續深化不同產業別的轉型需求，導入更完整且多元的雲端整合服務，以強化各行各業數位韌性。