退役陸軍中校、空軍少將當共諜全認罪 法院判緩刑理由曝光

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟被控試圖吸收退役將領，在台灣發展組織，檢方依違反國安法起訴，台北地方法院今判魏1年10月徒刑，緩刑5年，須支付國庫60萬元；錢則被依違反國安法未遂罪判刑1年，宣告緩刑4年，須支付公庫30萬元，兩人皆應接受法治教育，可上訴。

台北地院指出，張、錢2人自白犯罪且罪證明確，兩人均為退役軍官，領有國家俸祿，卻罔顧對國家應有的忠誠，多次邀約現役、退役軍官等人與大陸地區情報工作人員見面、接觸，用以發展組織。

法院認為，魏先儀為「既遂」，錢耀棟犯行則為「未遂」，雖未對國家安全、社會安定造成實際損害，仍造成一定程度的危險，審酌兩人沒有前科，且坦承犯行尚知悔悟，並考量兩人所犯國安法宣告刑均為2年以下，且魏先儀已75歲，年歲已高，且辯護人均請求緩刑，公訴檢察官也同意附條件緩刑。

台北地院指出，另參考香港籍商人謝錫璋（檢方通緝中）所犯的另案，經高雄高分院判決涉案情節較重、否認犯行的被告張培凝3年10月徒刑，涉案較輕且認罪的被告何忠枝判刑10月並宣告緩刑4年，台北地院秉持相類案件相同處理，不同案件不同處理的公平原則，判魏1年10月徒刑並緩刑5年；錢判刑1年宣告緩刑4年。

檢方調查，謝錫璋隸屬中國廣東省海外聯絡辦公室（廣東省人民政府第六辦公室），負責替中共中央情工系統「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」從事對台情報工作，伺機蒐集台灣政治、軍事情報及策反國軍。

謝1997年起以商人名義來台，實際上利用聚餐、高爾夫或旅遊等方式接觸退役軍官，並擴大接觸範圍，再安排現役、退役中高階軍官或親友出國旅遊接受招待。

謝2003年來台參加黎姓海軍上將公祭，因而結識魏先儀，之後雙方頻繁餐敘，他成功吸收魏進入組織，再試圖吸收退役空軍黃姓中校未果，但因黃曾在空軍401聯隊服務，因此在聯隊同袍餐敘中認識錢耀棟。

錢耀棟為圖免費餐敘、球敘及旅遊招待，加入謝的組織，並於2013年間邀約空軍退役陳姓少將、空軍退役沈姓上將等人到大陸打高爾夫，卻遭但沈姓上將婉拒，只有陳前往。