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修法後首例！越界抽砂船被沒收 陸籍船長創關最久紀錄

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

大陸陳姓船長駕駛陸籍「華益9號」抽砂船，率其他9名船員去年越界非法抽取砂，遭海巡攻堅查扣；歷時7個多個月偵審程序，船員認罪獲緩刑遣返回國，陳男因不認罪，遭法院判處1年10個月有期徒刑，並沒收抽砂船。此案也成為，中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法增訂以來首宗案例。

起訴書指出，46歲陳男駕駛「華益9號」抽砂船，搭載9名船員去年4月25日，自福建省漳州市詔安縣某港口出發，26日4、5時許，抵達高雄市茄萣區興達港外93浬處，非法抽取海砂約300公噸；當天遭海巡艦隊分署登檢逮捕，將300公噸的海砂，回填於原海域，查扣抽砂船駛回茄萣區興達港靠泊。

警詢、偵訊時，陳男只坦承及駕駛船舶，夥同船員出發到台灣海域；但否認非法盜採海砂，且說詞數次變換，起初供稱原本確實是要去台灣附近抽砂，等到抽滿後再與賣給買家。

審理期間，陳男又改口當初是要前往海南島進行填海造地工程，因濃霧偏航，至於300噸海砂，這次出航前就裝載船上。事後經檢方委由專家鑑定船上殘留海砂，認定為台灣海砂。

其餘9名船員，在地院準備程序庭時，全都坦承犯行，與檢方達成認罪協商，獲判緩刑，並在去年底遣返回國。

依據其他船員證詞指，出航前，船上並無載運海砂，加上海巡登檢前，由陳男命令卸除、回填海沙試圖卸責，相關證據，都逐一打臉陳的說詞。

地院審理後，將陳姓船長依中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條第2項的非法以船舶在中華民國專屬經濟海域採取土石罪，處有期徒刑1年10個月，沒收扣案的「華益9號」抽砂船。

此案為立法院2020年底三讀通過增訂中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條第2項的首例宣判案件，此外先前偵審期間的羈押期，加上宣判刑度，將是有史以來關最久的船長。

法條載明中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條第2項，未經許可，以船舶或其他機械設備方式，在中華民國專屬經濟海域或大陸礁層採取土石者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金。

大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／翻攝
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／翻攝
大陸陳姓船長駕駛陸籍「華益9號」抽砂船，率其他9名船員去年越界非法抽取砂，遭海巡攻堅查扣。圖／翻攝畫面
大陸陳姓船長駕駛陸籍「華益9號」抽砂船，率其他9名船員去年越界非法抽取砂，遭海巡攻堅查扣。圖／翻攝畫面
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／攝影
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／攝影
大陸陳姓船長駕駛陸籍「華益9號」抽砂船，率其他9名船員去年越界非法抽取砂，遭海巡攻堅查扣。圖／翻攝畫面
大陸陳姓船長駕駛陸籍「華益9號」抽砂船，率其他9名船員去年越界非法抽取砂，遭海巡攻堅查扣。圖／翻攝畫面
大陸陳姓船長駕駛陸籍「華益9號」抽砂船，率其他9名船員去年越界非法抽取砂，遭海巡攻堅查扣。圖／翻攝畫面
大陸陳姓船長駕駛陸籍「華益9號」抽砂船，率其他9名船員去年越界非法抽取砂，遭海巡攻堅查扣。圖／翻攝畫面
大陸陳姓船長駕駛陸籍「華益9號」抽砂船，率其他9名船員去年越界非法抽取砂，遭海巡攻堅查扣。圖／翻攝畫面
大陸陳姓船長駕駛陸籍「華益9號」抽砂船，率其他9名船員去年越界非法抽取砂，遭海巡攻堅查扣。圖／翻攝畫面

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