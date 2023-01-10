工讀生40分搬1.1噸薯條冷死父母獲賠472萬麥當勞回應了

麥當勞一名工讀生因搬運1.1噸薯條喪命，其父母奔走提告麥當勞，獲賠472萬元。示意圖，非當事店家。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

高雄23歲李姓男子到麥當勞一心店工讀，在冷凍庫理貨時暈倒，送醫治療5個月後不治，李男父母奔走求真相，並向麥當勞求償1005萬元，高雄地院根據醫師鑑定，確認李男短時間搬運1.1噸薯條頻繁進出冷凍庫，暴露冷熱溫差環境下超過負荷致死，判賠472萬元。

今下午麥當勞接受記者詢問，僅簡短表示，「麥當勞對於發生此事件至表遺憾， 並就判決書內容研議中，目前不便表示意見。」

李男每周六、日到麥當勞上班，每次工時為6小時，前年5月29日上午9時許，他在廚房搬運薯條、薯餅進冷凍庫時，突然在5樓冷凍庫昏倒，李男父親當時接到經理電話，要求立刻送醫，但其他員工將李男搬到1樓後，僅由計程車送醫，雖在醫院經過治療，但5個月後仍宣告不治。

根據醫院診斷，李男死因為「敗血性休克」，是「自發性顱內出血併交通性水腦症」併發「中樞神經感染」所致。

李男父母親認為認為麥當勞沒在工作場所設置安全措施，最後導致兒子頻繁進出冷凍庫死亡，包含醫療費、喪葬費、父母扶養費及非財產損失等，合計向麥當勞求償1005萬元。

高雄地院審理時，麥當勞指工作地點已經設有安全措施，員工也全力協助將李男送醫，李是因腦深層基底核出血，屬自發性出血而死亡，非急性意外事故或短期、長期壓力負荷所致，不算職業災害所致傷病，不符合職災補償範圍。

但李男父母親仍不放棄，爭取勞動部職業安全衛生署南區職業傷病防治中心重新審查，經中心委託高雄醫學大學重新鑑定，確認李男病發當天，40分46秒內搬運薯條、薯餅合計1.1公噸，暴露冷熱溫差次數達48次，短時間大量體力勞動，有29分14秒處在低溫環境下，認定李男發病是因為過負荷導致的職業疾病所致。

高雄地院法官採認高醫鑑定報告，認定李男死亡是因頻繁進出冷凍庫所致，但李男未依規定穿禦寒衣物進出冷凍庫，也要負30%責任，計算求償金額後，扣除李自負部分，判麥當勞要賠償李男父親248萬7445元、母親223萬3800元。可上訴。