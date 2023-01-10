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她心疼夫罹癌　竟聽信運將推薦買藥酒慘被騙上百萬

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

蔡姓司機貪賺每次兩千元的外快，協助推銷聲稱可治療癌細胞假藥酒，害一名因罹癌丈夫而輕信的羅姓女子被騙240萬元。刑事部分依詐欺取財處一年徒刑確定；民事部分再判蔡須賠償羅女被騙的240萬元。

判決指出，2018年1月間羅女搭上蔡姓司機的計程車準備前往台北市某醫院探望因肝病住院的丈夫，蔡姓司機見狀，基於詐欺之意向羅女推薦誆稱可以治療肝病、使癌細胞變小的藥酒，還稱他的親友都因藥酒治癒肝病。

羅女為夫心切，在短短3月內掏出240萬元買了一堆藥酒，卻發現丈夫未見好轉，更在半年後逝世，氣得向蔡姓司機提告詐欺。

刑事部分，合議庭考量蔡姓司機趁羅女為丈夫憂煩時進行詐騙，使羅女蒙受鉅額財損，雖非主謀，但也有犯罪，依詐欺取財處1年徒刑，案經上訴駁回確定；民事部分，法官再判蔡姓司機須賠償羅女所受損失的240萬元。

蔡姓司機因貪賺外快，向客人推薦購買聲稱可治療癌細胞的假藥酒，被依詐欺取財罪處1年徒刑確定；民事再判賠240萬元。圖／聯合報系資料照
蔡姓司機因貪賺外快，向客人推薦購買聲稱可治療癌細胞的假藥酒，被依詐欺取財罪處1年徒刑確定；民事再判賠240萬元。圖／聯合報系資料照

詐欺 丈夫 肝病

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