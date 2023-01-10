載到3個酒客遇死劫 運將遭勒斷頸動脈致死二審駁回主嫌上訴

苗栗縣郭姓男子與友人等3人，2020年間喝酒歡唱後，叫來計程車，吳姓司機因3人分在不同地點下車而起口角，郭等人在車內毆打司機，郭下車後，強勾吳頸部拉出車外，造成吳頸動脈破裂身亡，一審依傷害致死罪，判郭3年6月，二審駁回郭上訴，另外二人涉傷害，發回苗院審理。

判決指出，苗栗縣郭姓、黃姓、沈姓男子在2020年11月底，前往苗栗縣苗栗市合興街某卡拉ok店飲酒，酒後由店家協助叫車，吳姓計程車司機負責載送，但途中吳男因3人分別要到不同地點，吳不願再搭載，因此而發生口角。

郭男等3人因此在車內拉扯、毆打吳男的上半身，郭男還下車，開啟吳的車門後，要將吳拉下車繼續理論，但郭以右手勾住吳頸部、左手拉住吳左手方式，將吳拉下車，但過程中造成吳頸動脈破裂，三人見吳躺在地上氣息微弱，趕緊報警，但送醫後仍不治身亡。

一審認定，郭男的行為與吳男的死因有因果關係，雙方沒有重大宿怨，僅因細故就用手勾勒吳男頸部，造成吳男死亡，行為不該，不過全案不是無端挑釁或是預謀犯案，不能說郭是兇惡殘暴之徒，而且郭與吳的父母、小孩、妻子達成和解，也依和解內容悉數賠償，因此依法減刑，依傷害致死罪，判刑3年6月。

有關同車黃男、沈男部分，法官認定，二人的僅涉傷害犯行，屬於告訴乃論，而非檢方起訴的傷害致死罪，因此公訴不受理。

全案上訴二審後，今天台中高分院駁回郭男上訴部分，仍維持一審原判，不過有關黃、沈公訴不受理部分，因死者家屬已提出告訴，發回苗栗地院審理。

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