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可以回家過年！士檢抗告遭駁 蕭景田1500萬交保確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田涉嫌現金買票，士林地方法院原裁定800萬元交保，台灣高等法院撤銷發回更裁，士院7日仍認無羈押必要，但改裁1500萬元交保並限制住居、限制出境、出海。檢方再提抗告，高院今裁定抗告駁回。

士院裁准交保的原因是相關證物已扣案，證人皆已到案，且蕭景田遭通緝後「自行到案」。

士林地檢署抗告主張蕭景田對交款情節交代不清，且與部分里長候選人供詞不符，有續查相關人士必要。且，蕭曾任國民黨中常委及區黨部主委，且多位里長稱他「長官」，可見仍有實質影響力，有勾串滅證可能；蕭於檢調搜索時翻牆逃亡，顯有畏罪逃亡高度可能。檢方認為，士院既認蕭無勾串滅證情形，卻又禁止他與本案相關共犯、里長、里長候選人接觸、交談，處分顯有矛盾。

高院認為蕭景田涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪犯罪嫌疑重大，且前後供述不一，並與多名共犯或證人供詞未盡一致，但相關里長及里長候選人，均經傳訊完畢，難以認定有勾串、滅證之虞。

此外，蕭景田在翻牆數日後自行到案，高院審酌他的經歷和生活經濟重心都在我國，以1500萬元具保並限制住居及出境出海的裁定無不當。原裁定命蕭禁止與相關共犯、里長或里長候選人接觸、交談，高院指出是為了確保共犯或證人不受蕭影響而更改先前供述，並非裁定理由矛盾，蕭如違反命令，仍可能成為羈押併予禁見的事由。

國民黨前中常委蕭景田（中）捲入台北市新科議員林杏兒所涉賄選案。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
國民黨前中常委蕭景田（中）捲入台北市新科議員林杏兒所涉賄選案。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

蕭景田 中常委 賄選

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