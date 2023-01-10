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嘉縣東石8旬夫妻騎車遭撞雙亡 貨車駕駛訊後結果曝光

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義縣83歲蔡姓老翁騎機車載81歲妻子，昨天騎機車行經東石鄉三家村，台61線平面道路與嘉3線路口，疑闖紅燈，遭小貨車從右側擦撞，兩人當場拋飛不治。檢方今天相驗，確認死因皆為車禍，雖小貨車駕駛吳姓男子現場酒測值每公升0.14毫克，考量雙方恐皆有肇責，他訊後請回，先進行和解。

據了解，51歲吳姓男子供稱，有喝藥酒，當時依照燈號行駛，看到機車時來不及反應；由於酒測值超過0.25毫克才涉公共危險罪，0.15毫克以上為行政罰，檢警暫未論處公共危險罪嫌或裁罰，仍會釐清酒精是否影響行車。

檢警查出，83歲蔡姓老翁、81歲妻子9日醫院就醫後，上午11點多騎機車雙載，要回東石鄉型厝村的住處，不過在東石鄉三家村沿嘉3線東往西行，經過台61線平面道路的路口，與往南的小貨車擦撞，兩人噴飛，當場重創失去呼吸心跳，被送醫搶救。

醫院診斷，蔡姓老翁頭部外傷、雙側創傷性氣血胸、右下肢變形疑骨折，全身多處擦傷；蔡姓妻子也失去呼氣心跳，搶救後，當天約下午1點多雙雙宣告不治。

檢警相驗後，確認蔡姓老翁因頭部外傷併雙側氣血胸、蔡姓妻子是頸椎斷裂，都是車禍意外導致；吳姓男子則涉過失致死罪嫌，偵訊後請回，讓他與死者家屬協商和解事宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣8旬蔡姓夫妻檔，昨天騎機車經過東石鄉三家村，與小貨車擦撞，雙雙不治。記者林伯驊／翻攝
嘉義縣8旬蔡姓夫妻檔，昨天騎機車經過東石鄉三家村，與小貨車擦撞，雙雙不治。記者林伯驊／翻攝
嘉義縣8旬蔡姓夫妻檔，昨天騎機車經過東石鄉三家村，與小貨車擦撞，雙雙不治。記者林伯驊／翻攝
嘉義縣8旬蔡姓夫妻檔，昨天騎機車經過東石鄉三家村，與小貨車擦撞，雙雙不治。記者林伯驊／翻攝
嘉義縣8旬蔡姓夫妻檔，昨天騎機車經過東石鄉三家村，與小貨車擦撞，雙雙不治。記者林伯驊／翻攝
嘉義縣8旬蔡姓夫妻檔，昨天騎機車經過東石鄉三家村，與小貨車擦撞，雙雙不治。記者林伯驊／翻攝

東石 車禍

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