護理師一句話惹毛 台中男砸手機罵「看不起刺青」遭訴

台中市王姓男子素行不良，有多項前科，去年8月間就醫時，因不滿護理師詢問其友人「你問他哪裡不舒服」，王怒罵「為何不自己問，是不是看不起刺青」，還丟擲手機，其他護理師、組長關心，也被王辱罵三字經，檢方今偵結，依違反醫療法起訴。

起訴指出，王姓男子（34歲）曾犯公共危險、傷害等罪，遭台中地院判刑6月確定，已在2018年執行完畢，不過仍不知警惕，去年8月13日深夜11時許，王因受傷被送往梧棲區一間醫院，當時急診林姓護理師詢問王的友人，「你問他有哪裡不舒服」，未料點燃王男的怒火。

王男嗆聲「妳為什麼不問我？是不是看不起刺青」，辱罵髒話後又嗆「你給我過來」，另持手機對著林姓護理師錄影，接著再拿手機對林丟擲。

另外有護理師、組長聽到後，出言規勸「先生這裡是醫院、小聲一點」、「還有沒有要看醫生」，王男除辱罵三字經外，還嗆聲「醫院又怎樣，醫院了不起喔」、「你們是不是看不起刺青，刺青改死嗎」，隨後徒手揮打值班台的醫療器材。