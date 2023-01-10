資深律師扮司法黃牛掰可買通法官 詐30萬重判3年定讞

移民署前温姓科員因犯利用職務機會詐取財物罪，一審遭判刑3年8月，他經人介紹委任律師姚念林打上訴，姚掰可「打點合議庭」，開價30萬來買通法官判緩刑；温信以為真，向胞兄借錢後拿給姚。温二審仍遭判3年6月徒刑，他質問姚，姚推稱合議庭有3名法官但只有1名收錢，温才知上當。台灣高等法院今依詐欺罪重判姚3年徒刑。

温說，姚念林（68歲）自稱熟識法官，「經常相約打麻將」，他當時因官司纏身且正在服用精神疾病藥物，因而亂了分寸，才花錢請對方打點，姚在收錢時還叮囑這是雙方間的秘密，不可以對外宣揚。

姚念林不否認擔任温姓男子的辯護人，並收受30萬現金，但他否認詐欺取財，辯稱2017年6月29日昏厥倒地而出現腦震盪現象，並因就醫服藥而導致記憶力嚴重衰退，以致偵查中無法清楚記憶相關律師酬金支付緣由。姚說，當初是温先表示有條件認罪，後來為保住公務員身分與退休金，轉而要求爭取無罪，但因温在一審就已認罪，二審翻供難，因此要求對方支付訴訟策略所需要的律師酬金。

姚還說温是性情反覆無常且居心叵測的精神疾病患者，温的黃姓女友牽線想收取高於市場的仲介費未果而挾怨報復。

士林地院調查，姚念林因黃姓女子引介而結識温姓告訴人，並在2015年12月4日收取7萬5千元的律師費協助上訴，2016年2月2日因貪汙案繫屬高院，姚在同日在一家麥當勞內收受温交付的30萬元，相關事證明確，姚的辯詞不足採信。

士院認為姚利用温臨訟亟欲尋求脫身的心理，佯稱有管道可疏通二審承審法官求處緩刑，致温上當、進而交付財物，應依法論科。士院認為姚身為在野法曹，卻蔑視國家司法權獨立公正的運作，吹噓自己有影響或改變司法案件曲直的能耐，扮演俗稱「司法黃牛」的角色，利用案件當事人對於司法實務運作不瞭解、欲以不正方法影響案件結果的心態，矇騙案件當事人得以金錢行賄、疏通案件的承審法官，嚴重破壞國家司法公正形象，也戕害人民對司法公正的信賴。